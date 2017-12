The Beatles vstupujú na virtuálne pódium

Vývojári z Harmonixu pracujúci na konkurenčnej hudobnej hre Rock Band pre Electronic Arts sa rozhodli ísť odlišnou cestou – postupným pridávaním stiahnuteľných pesničiek zarábajú ohromné peniaze a zoznam skladieb už číta niekoľko stovák. Lenže vydať novú hru, hoci aj ako datadisk je stále lukratívna záležitosť, hlavne ak máte práva na jednu z najznámejších a najlepších hudobných skupín: The Beatles.

Nový projekt nazvaný jednoducho The Beatles: Rock Band sa s maximálne 45 skladbami datujúcimi históriu kapely v rokoch 1962-69 objaví 9.septembra pre platformy Playstation 3, Xbox 360 a Nintendo Wii. Ak vlastníte pôvodný Rock Band, nebudete si musieť kupovať špeciálne nástroje, tie budú kompatibilné s Beatles verziou.

Veľkým problémom európskej verzie Rock Bandu bola značne premrštená cena, ktorá je v prípade The Beatles: Rock Band v USA stanovená na 249.99 amerických dolárov za všetky hudobné nástroje, bez jedného centu kúpite za sto dolárov verziu s gitarou a samostatná hra bude stáť klasických 59.99$. Európske ceny zatiaľ nepoznáme. Môžeme teda očakávať súboj Metallica vs. The Beatles – a na to nemá ani raperský battle.

