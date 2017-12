Playstationu sa vo Veľkej Británii darí

6. mar 2009 o 9:30 Ján Kordoš

Sony však vyráža do útoku, na obzore sa črtá možné zníženie predajnej ceny PS3, avšak stále ide o neoficiálne, nepotvrdené informácie. Ray Maguire, šéf britskej centrály Sony je s predajom v Anglicku spokojný. Celkovo sa vo Veľkej Británii predalo viac než 2 milióny kusov konzoly a nikomu podľa neho nevadí vyššia cena. Playstation 3 je totiž poda mnohých luxusná technológia, ktorá si automaticky pýta aj luxusnú cenu. A na to, že je Playstation 3 luxusným výrobkom, sa podľa Maguireho predáva viac než výborne. To je síce pravdou, avšak cena je v momentálne situácii priťahovaných opaskov trochu vyššia, než by bolo vhodné.

Na druhú stranu Sony pomerne rozumne argumentuje faktom životného cyklu konzoly Playstation 3, ktorý by mal byť omnoho vyšší ako u starších alebo konkurenčných modelov. Počíta sa s tým, že PS3 sa bez väčších problémov udrží na trhu po dobu desiatich rokov. Jednu pätinu už má za sebou. Radosť Sony je vyššia o zlepšenia predaja handheldu Playstation Portable, ktorého sa v Anglicku predali tri milióny kusov.

Zdroj:Eurogamer