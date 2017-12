Britské letectvo uprednostňuje hráčov pred pilotmi

6. mar 2009 o 8:00 Ján Kordoš

Miesto armádou vycvičených vojakov-pilotov zaspávajúcich s kniplom v ruke, sa v RAF začína presadzovať teória, v ktorej majú prednosť hráči pred skutočnými pilotmi.

Naši čitatelia v Anglicku sa nemusia hneď obávať nedobrovoľného rolovania na zadnom dvore s niekoľkomiliónovou stíhačkou. Žiadne čerstvo vysadené trávniky poškodené nebudú. Nie, až tak horúce to skutočne nebude, hráči nedostanú možnosť brániť svoju vlasť v rodnom vzdušnom priestore, trávniky budú likvidované v Afghanistane.

Dosť však humoru, z oblohy žiadne Eurofightery padať nebudú. RAF totiž používa stále častejšie Reaperov – ozbrojených dronov bez pilota v kokpite. Pri nábore do výcvikového táboru berú ako významný klad v leteckej akadémii skúsenosti s hrami. Ono je to dokonca i logické: pilot je cvičený na skutočné lietanie a vysedávanie v kokpite. Hráč so skúsenosťami so simulátorov má omnoho väčší prehľad pri lietaní na 2D obrazovke a keďže Reaper skutočného pilota v kokpite nepotrebuje a pilot ho ovláda z vyhriateho kresla, majú hráči nezanedbateľné plus.

Na druhú stranu si nezačnite myslieť, že by niekoho začali zaujímať ľudské životy – Reaper je, respektíve môže byť po zuby ozbrojený stroj s laserovo navádzanými bombami, raketami vzduch-zem a čoskoro i vzduch-vzduch. Na ľudských životoch sa neušetrí, druhá strana to môže schytať „priamo do zubov“. To len potom bude iný headshot.

