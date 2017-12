Electronic Arts chystá veľké prekvapenie

5. mar 2009 o 20:00 Ján Kordoš

S iskričkou v očiach začnete pátrať po konkrétnejšej informácii, ktorá by túto správu rozvinula do väčších rozmerov, avšak dopátrate sa len to, že túto hyper novinku pre nás pripraví kanadské štúdio, ktoré momentálne pracuje na Need for Speed: Nitro. Preto nám, žiaľbohu i chvalabohu, neostáva nič iné ako hádať, uzatvárať stávky a bezhlavo tipovať. Traja horúci kandidáti, za ktorých by sme kábel od kolegovej myšky odrezali: Dungeon Keeper, Populus a System Shock.

Zdroj: Kotaku