Červená Čiapočka sa hlási o slovo

5. mar 2009 o 19:30 Ján Kordoš

Keby sme mali v skratke popísať The Path, siahneme asi po „Lynchovská Červená Čiapočka skrížená s naivným a detinským strachom“. Presne tak – v Tale of Tales sa rozhodli prerozprávať detský príbeh trochu iným spôsobom. Priložili pod kotol ponurosti, depresie a výsledok sa istotne nebude líšiť od nesmierne pôsobivého videa.

A prečo teraz vyťahujeme virtuálnu Červenú Čiapočku? Hra je konečne dokončená, dátum vydania je reálny. The Path by malo byť uvoľnené k digitálnej distribúcii už 18.marca. Informácie hľadajte na domovskej stránke vývojárov, kde bude možné si hru stiahnuť alebo využite Steam či Direct2Drive. Cena je viac než priaznivá – aspoň tá americká je stanovená na $9.99 a počítame s tým, že The Path bude stáť taktiež maximálne 10 € bez jedného centu.

Zdroj: Joystiq