Svoje e­maily má každá firma pod kontrolou

Zamestnávateľ nedokáže rozlíšiť, či používate firemný e­mail na pracovnú, či na súkromnú korešpondenciu.

6. mar 2009 o 0:00 Milan Gigel

Žiadny zamestnávateľ neurčuje svojim zamestnancom, aby počas pracovného času venovali čas iným úlohám, než sú tie, ktoré im predpisuje pracovné zaradenie. Mnohé firmy dokonca striktne určujú, že zamestnanci môžu firemné aktíva používať výhradne na účely spojené s výkonom práce.

Znamená to, že ak sa v práci budete venovať osobnej korešpondencii cez internet, dopúšťate sa priestupku proti pracovnej disciplíne. Pri opakovanom písomnom upozornení vás to môže stáť pracovné miesto.

Má na to právo



Zákonník práce dáva zamestnávateľovi právo kontrolovať využívanie pracovného času na určenú prácu. V nijakom prípade by však nemal zasahovať do súkromia. A práve obsah osobnej korešpondencie je chránený ústavou. Ide o tajomstvo dopravovaných správ.

„Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, či kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe.

Ak je u zamestnávateľa zavedený kontrolný mechanizmus, je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o rozsahu kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania," tvrdí advokát Vendelín Benkóczki.

Ak používate osobnú e-mailovú adresu, je zrejmé, že ide o osobnú korešpondenciu. Ak však na rovnaký účel používate firemnú e-mailovú adresu, zamestnávateľ pred nazretím do jej obsahu nedokáže rozlíšiť, či ide o podnikovú, alebo o osobnú komunikáciu. Na rozdiel od obálky, kde pri adresovaní možno jasne určiť, o aký typ komunikácie ide, pri elektronickej pošte to nie je možné. Aj keď zamestnávateľ pri čítaní pochybí, je málo pravdepodobné, že by súdny spor prehral.

Firma vás má v hrsti



Existuje pritom mnoho spôsobov, ako vás môže zamestnávateľ sledovať. Najjednoduchším je vytváranie kópií prijatých a odoslaných podnikových e-mailov priamo na poštovom serveri - firemnom, alebo u poskytovateľa internetu.

Kópie správ môžu dostávať nadriadení od zverencov, všetky správy sa môžu sústreďovať a triediť u vrcholného manažmentu. Znamená to, že bez vášho vedomia sa vaše správy objavia v rovnakom čase na viacerých miestach. Určite teda nepoužívajte firemný e-mail na to, aby ste s niekým diskutovali o vašom plánovanom odchode či o žiadosti o zvýšenie platu.

Ak používate svoju poštovú schránku prostredníctvom poštového klienta - hoci aj zo svojho USB kľúča - odchádzajúcu a prichádzajúcu poštu možno zbierať na úrovni dátových tokov. Znamená to, že softvér rozoznávajúci komunikačné protokoly zostaví odoslané a prijaté správy, ktoré pripraví na ich prezeranie.

Čas mimo práce sa počíta



Jedinou možnosťou, ako sa chrániť, je použiť šifrované spojenie cez SSL. Ak sú dáta šifrované, nezostáva nič iné, ako sledovať dianie priamo na zamestnancovom počítači. Typickým nástrojom je vzdialený prístup k obrazovke.

Bez skúseností a potrebných znalostí si nebudete môcť byť istí, že niekto z vedenia nie je pripojený k vášmu počítaču a v priamom prenose nečíta vašu komunikáciu. Aj v prípade, ak namiesto e-mailov používate IM klienta (napríklad GTalk alebo ICQ). Že ide o bežný nástroj vo firme, vám napovie skutočnosť, že technici vedia na diaľku riešiť problémy na vašom PC. Hoci aj v pobočke v inom meste.

Zbierať možno aj všetky znaky, ktoré napíšete na klávesnici. Dá sa to nielen softvérom, ale aj miniatúrnym modulom, ktorý sa zasunie medzi klávesnicu a počítač.

Z takéhoto záznamu sa dá prečítať nielen obsah e-mailov a komunikácie, ale aj prístupové kombinácie používateľských účtov a hesiel. Pri ich použití by však zamestnávateľ už priveľmi riskoval.

Existuje aj rýchly prehľad o tom, ktoré stránky navštevujete, kedy ste im venovali koľko času a spolu s rozpisom používania osobného e-mailu možno jednoducho vyčísliť, koľko pracovného času ste sa nevenovali svojej práci.

Ako si založiť vlastný e­mail K niektorým e­mailovým adresám dostanete množstvo užitočných doplnkových služieb. Otvorenie súkromného e-mailového účtu je otázkou niekoľkých minút. Stačí vyplniť registračný formulár na ktoromkoľvek freemailovom serveri, zvoliť si formát svojej adresy a ste za vodou.

Mali by ste však taktizovať a nevoliť prvú službu, na ktorú narazíte. Osobná e-mailová schránka vás bude sprevádzať po celý život, preto je dôležité, aby bol jej názov jednoducho zapamätateľný a bolo ho možné jednoznačne priradiť k vašej osobe. Ak máte tuctové priezvisko, k ideálu meno.priezvisko@server sa prepracujete iba s ťažkosťami, ak však prezriete viacero serverov, možno uspejete. Niektorí prevádzkovatelia spájajú freemail s doplnkovými službami, akými sú napríklad plánovací kalendár, adresár, mobilná kancelária či osobný asistent. V jednom balíku tak dostanete množstvo služieb, o ktorých možno ani neviete. Skúsenosti ukazujú, že nadnárodné spoločnosti poskytujú zväčša kvalitnejšie a spoľahlivejšie služby, ako tie, ktoré pôsobia na našom domácom trhu. A tak, aj keď vás možno zaujal post.sk, azet.sk či centrum.sk, sondujte skôr vo vodách gmail.com, mail.yahoo.com či hotmail.com. Komunikujú v slovenčine a do rozpakov vás nedostanú. (mg)