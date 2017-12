Penetrácia internetu na Slovensku vzrástla vlani na 51,2 percenta

Na Slovensku sa stále viac ľudí pravidelne pripája na internet. Jeho penetrácia dosiahla u nás v minulom roku 51,2 percenta, čo znamená 8,9-percentný medziročný nárast a v regióne strednej a východnej Európy toto číslo predstavuje mierny nadpriemer.

5. mar 2009 o 18:41 TASR

Bratislava 5. marca (TASR) -

Vyplýva to z medzinárodného prieskumu v rámci štúdie Internet Access and Usage in CEE Countries 2008, ktorý sa realizoval od septembra do novembra 2008 v 17 krajinách metódou face to face na vzorke 16.767 respondentov.

Prieskum zároveň ukázal, že na Slovensku sa na internet každý deň pripája asi polovica online populácie.

Najvyššiu penetráciu internetu v regióne strednej a východnej Európy má Estónsko, kde ho využíva 70 percent obyvateľstva. Za ním skončili Slovinsko, Rakúsko a zvyšné dve pobaltské krajiny, Lotyšsko a Litva.

Všetky krajiny Vyšehradskej štvorky dosiahli vyše 50-percentnú penetráciu, avšak Slovensko predbehli Česi a Maďari s internetovou penetráciou zhruba o percento vyššou. Poliaci skončili s rovnakým percentom ako Slováci.

Pod regionálnym priemerom, ktorý je 47 percent, sa umiestnili balkánske krajiny okrem Macedónska, kde ručička internetovej penetrácie ukazuje 50,3 percenta. Na chvoste rebríčka sa ocitlo Rusko s 28,7 percentami a Ukrajina, kde internet pravidelne používa len pätina populácie staršej ako 15 rokov.

Štúdia poodhalila niekoľko zaujímavých faktov. Z prieskumu napríklad vyplynulo, že percento penetrácie vlani v dvoch krajinách medziročne kleslo. Ide o Srbsko a Rakúsko. Okrem zistenia prekvapivo pozitívneho výsledku v Macedónsku a pobaltských krajinách tiež upozorňuje na fakt, že penetrácia internetu priamo nekoreluje s intenzitou jeho využívania, teda tým ako často sa užívatelia pripájajú na internet.

Znamená to, že relatívne vysoký podiel každodenných užívateľov sa zaznamenal v krajinách s vyšším percentom užívateľov internetu, ale aj v krajinách s nižšou penetráciou. Na ilustráciu, v Rumunsku a Bulharsku, kde je aktuálna penetrácia pod regionálnym priemerom, sa pripája každý deň na internet oveľa väčšie percento ľudí, ako napríklad v Rakúsku alebo v Česku.

Prevažne v každej krajine strednej a východnej Európy rastie okrem penetrácie aj počet domácností, ktoré majú prístup na internet. V Slovinsku, Rakúsku, Estónsku, ale aj v niektorých krajinách s nižšou penetráciou, sa asi deväť z desiatich užívateľov pripája na web z domu. Domáce pripojenie internetu, rovnako ako aj mobilné cez dátovú kartu alebo mobilný telefón sú hlavné dôvody, prečo internetová penetrácie rastie, konštatuje sa v štúdii.

Tieto zistenia len potvrdzujú trend, že internet sa stal pre mnoho ľudí súčasťou súkromia a individuálnou záležitosťou. Na druhej strane ostatné spôsoby, ako byť online napríklad pripájanie sa z práce, školy a verejných miest ako knižnice a internetové kaviarne - už zrejme dosiahli svoj saturačný vrchol a ich význam relatívne klesá.

Medzi 17 krajinami, ktoré štúdia mapovala, boli Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Čierna Hora, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.