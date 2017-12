Ako vyrobiť alebo skonvertovať PDF dokumenty?

Ak máte v rukách správny softvér, je to jednoduché. Najdôležitejšie však je, že s PDF formátom si môžete byť vždy istí, že s ním bude vedieť príjemca pracovať. Ide o univerzál typu - čo je na obrazovke, to bude na papieri.

6. mar 2009 o 7:25 (mnk, mg)

PDFCreator v0.9.7

PDFCreator je open sourcová aplikácia čo dokáže vytvárať PDF súbory z programov, ktoré podporujú výstup na tlačiareň. Pomocou tohto programu môžete vytvárať PDF, Postscript a Encapsulated Postscript (EPS) súbory, vytvárať obrázky z dokumentov, kombinovať dokumenty a pod ..

Vlastnosti programu: - Vytváranie PDF súborov zo všetkých programov, ktoré majú možnosť tlačiť; - Kryptovanie PDF súborov a zabezpečenie proti otvoreniu, tlače a pod.; - Vytváranie ďalších súborov ako len PDF (PNG, PNG, JPG, TIFF, BMP, PCX, PS, EPS); - Automatické ukladanie do priečinkov, kde názvy súborov môžu byť modifikované podľa mena používateľa, názvu počítača, dátumu, času a pod.; - Spájanie viacerých súborov do jedného PDF; - Jednoduchá inštalácia programu, počas ktorej si môžete vybrať komponenty, ktoré chcete inštalovať; - Terminal server: PDFCreator pustíte bez problémov na Terminal serveroch a pod .. PDFCreator je zadarmo dokonca aj pre komerčné použitie.

Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (14.8 MB, GNU/GPL)

pdfFactory (SK) v3.45

FinePrint pdf Factory je program pre Windows umožoujúci z ľubovoľnej Windows aplikácie s možnosťou tlače exportovať text a grafiku do súboru vo formáte PDF. Zachovávajú sa pritom všetky informácie o fontoch, rozložení textu a formátovaní originálneho dokumentu.

PDF súbory sú podporované operačným systémom MacOS, Linux a ďalšími, takže konverziou Vašich dokumentov či prezentácii do tohto formátu získate možnosť zasielať tieto súbory aj užívateľom, ktorí z rôznych dôvodov nepoužívajú Windows (títo môžu použiť freeware program Adobe Acrobat Reader). Verzia pdfFactory PRO obsahuje oproti štandardnej verzii navyše 40 resp. 128 bitové šifrovanie PDF súboru, ktoré má za cieľ zabrániť selektívne kopírovaniu textov a grafiky z neho, jeho tlači resp. jeho otvoreniu bez znalosti hesla. Okrem toho verzia PRO umožňuje meniť veľkosť okna a v príprave sú funkcie pridávania URL adries a záložiek.

Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (2.76 MB, Shareware)

ABBYY PDF Transformer v2.0.0.1147

Program ABBYY PDF Transformer je založený na svetoznámom systéme OCR (Optical Character Recognition) ABBYY FineReader, vďaka ktorému je aplikácia ABBYY PDF Transformer najvšestrannejším riešením pre prevod dokumentov PDF, ktorý si poradí so všetkými typmi dokumentov PDF.

Aplikácia ABBYY PDF Transformer umožňuje prevádzať všetky typy súborov PDF do formátov DOC, RTF, XLS, HTML, TXT a formátu PDF s možnosťou hľadania, pričom zachováva ich pôvodné formátovanie. Vďaka integrácii s balíkom Microsoft Office je možné otvárať súbory PDF priamo v aplikácii Microsoft Word alebo Microsoft Excel. Pri prevode súborov PDF aplikácia ABBYY PDF Transformer automaticky nájde Internetové hypertextové odkazy a e–mailové adresy a znovu ich vytvorí vo výstupných dokumentoch. ABBYY PDF Transformer umožňuje prevádzať súbory DOC, RTF, XLS, PPT, HTML, VSD a TXT do formátu PDF. Je možné nastaviť veľkosť výstupného súboru a chrániť ho pred neoprávneným prístupom. Vďaka integrácii s balíkom Microsoft Office je možné vytvárať súbory PDF priamo z aplikácií Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint a Microsoft Visio. ABBYY PDF Transformer umožňuje ukladať výstupné súbory na disk alebo ich odoslať ako prílohu e–mailu.

Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (52.2 MB, Trialware)

Print2PDF v8.0.08.1124

Print2PDF je nástroj se snadným použitím, určený pro převod libovolných dokumentů do formátu PDF. Je praktickým řešením pro každého, kdo řeší problém rychlého a spolehlivého převodu dokumentů do univerzálního formátu. Pomocí Print2PDF vytvářejte dokumenty, které budou vždy čitelné stejně, bez ohledu na operační systém nebo jazyk.

Hlavní výhody Print2PDF: - Tisk do PDF formátu z libovolné aplikace umožňující tisk; - Podpora mezinárodního standardu ISO 19005-1 PDF/A; - Převod v dialogovém i bezdialogovém módu; - Podpora 64-bitové architektury; - Snadné použití; - Podpora uživatelských profilů pro snadné vytváření PDF dle zadaných pravidel; - Podpora elektronického podepisování z úložiště certifikátů Windows; - Množství vlastností a vybavení výsledných PDF dokumentů (vodotisk, razítko, elektronický podpis, zabezpečení apod.); - Automatický převod *.DOC do PDF přímo z aplikace MS Word se zachováním záložek a URL odkazů; - Slučování a spojování více PDF dokumentů do jednoho; - Jednoduché licencování a pod ..

Stiahnuť zo servera tahaj.sme.sk (15.4 MB, Shareware)