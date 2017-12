Je tu internetová symfónia

Členovia YouTube orchestra sú známi. Bude ich 90, pochádzajú z 13 krajín sveta a verejnosti sa predstavia 15. apríla.

4. mar 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Môže byť členom symfonického orchestra naozaj hocikto? Podľa internetového gigantu YouTube a ich majiteľa Google áno.

Obe firmy sa rozhodli zorganizovať videokonkurz na obsadenie miest v prvom webovom YouTube symfonickom orchestri. Stačilo poslať video, na ktorom účastníci zahrajú príslušný part určený konkrétnemu nástroju a k tomu nejakú tú povinnú jazdu.

Vyzeralo by to ako kasting na ďalšiu superstar, keby za projektom nestál dirigent Michael Tilson Thomas, hudobný riaditeľ Sanfranciskej symfónie, a skladateľ Tan Dun, ktorý pre tento projekt zložil nové dielo.

„Boli sme doslova očarení talentom, rôznorodosťou a dobrodružnou povahou muzikantov, ktorí sú z celého sveta,“ povedal Thomas agentúre AP a dodal, že sa teší, ako týmto projektom posúvajú skoro 1200-ročnú tradíciu klasickej hudby.

Hlasujúci nakoniec do orchestra vybrali ľudí z 13 krajín – počnúc Českom a Austráliou končiac. Jedným z nich je aj kalifornský chirurg Calvin Lee. „Už pätnásť rokov som nehral na husle, no keď som počul o tomto projekte, povedal som si, že je najvyšší čas vybrať ich zo skrine.“

Deväťdesiat členov orchestra, ktorí hrajú na 26 rôznych nástrojoch, by sa malo stretnúť v New Yorku už pred premiérou koncertu. Na trojdňovom workshope by mali doladiť spoločné hranie. Väčšina z nich sa totiž nikdy predtým nestretla.