Súboj herných konzol: Halo Wars vs. Killzone 2 v predajnosti

5. mar 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Nie je prekvapením, že americkí hráči uprednostnili svet Halo a naopak, že Európa zastúpená Anglickom inklinuje skôr k Playstationu, čiže Killzone 2. Ako sme spomínali pri včerajších rebríčkoch, potešujúcou správou je drvivý útok stratégie Warhammer 40.000: Dawn of War 2, ktorá sa ako jedna z mála PC only hier prebojovala do všetých „top tenov“. Mimochodom, v anglickom rebríčku je ďalšou PC hrou na 21. mieste Football Manager 2009 a to je z PC zástupcov všetko. To tu každý deň nemáme, hlavne ak nie je v názve nič simsoidné alebo warcraftoidné.

Veľká Británia

1. Killzone 2 (PS3)

2. Halo Wars (X360)

3. Wii Fit (Wii)

4. Street Fighter 4 (X360)

5. Professor Layton (NDS)

6. Street Fighter 4 (PS3)

7. Mario Kart (Wii)

8. Wii Play (Wii)

9. Sega Mega Drive Collection (PS3)

10. Warhammer 40.000: Dawn of War II (PC) Austrália

1. Halo Wars (X360)

2. Killzone 2 (PS3)

3. Wii Fit (Wii)

4. Street Fighter 4 (PS3)

5. Street Fighter 4 (X360)

6. Mario Kart (Wii)

7. Warhammer 40.000: Dawn of War II (PC)

8. Sega Mega Drive Collection (PS3)

9. House of Dead (Wii)

10. Sega Mega Drive Collection (X360) USA (cez Gamestop)

1. Halo Wars LE (X360)

2. Pokémon Platinum (NDS)

3. Killzone 2 (PS3)

4. Halo Wars (X360)

5. Wii Fit (Wii)

6. Street Fighter 4 (X360)

7. Warhammer 40.000: Dawn of War II (PC)

8. Street Fighter 4 (PS3)

9. Resident Evil 5 (X360)

10. MLB 09: The Show (PS3)

Zdroj: Kotaku, Gamasutra,Sector