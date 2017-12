Sovietsky útok z World in Conflict iba na PC

5. mar 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Pokračovanie Soviet Assault sa malo pôvodne objaviť aj na konzolách, no UbiSoft oznámil, že žiadna konverzia sa konať nebude. Po vydaní prvého dielu mali vývojári v pláne vydať World in Conflict aj na Xbox 360 a Playstation 3, no napokon sa presadilo, že konzolové bude len pokračovanie a napokon ani to nezavíta medzi konzolistov. Dôvod nebol udaný, no zrejme ide strach UbiSoftu z prerobenia.

Ich strategický projekt Tom Clancy´s EndWar mal veľké ambície, no k predaju a úspechu mu nepomohla ani kampaň, ani známe meno spisovateľa v názve hry. Strach z ďalšieho strategického neúspechu na konzolách zrejme UbiSoft nechce riskovať. Na PC však privítame World in Conflict: Soviet Assault s otvorenou náručou. Vydanie je naplánované na najbližšie dni, no po vydavateľských čachroch netušíme, kto bude u nás Soviet Assault distribuovať a kedy sa oficiálne dostane na náš trh.

