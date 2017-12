Neoficiálne predstavenie Call of Duty: Modern Warfare 2

5. mar 2009 o 10:00 Ján Kordoš

Ako každý rok, ani tento nás neminie Call od Duty, no s prihliadnutím na to, že ďalší diel nazvaný Modern Warfare 2 majú na starosti znovu pôvodní tvorcovia z Infinity Ward, máme veľkú šancu, že sa zopakuje úspech prvého prenesenia konfliktu do alternatívnej súčasnosti alebo blízkej budúcnosti. Nové, aj keď nepotvrdené informácie presiakli vďaka jednému z testerov, ktorý predstavil novinky držané pod pokrievkou. Ono sme skutočne o Modern Warfare 2 nič konkrétne nevedeli a len sa dohadovali, ktorým smerom by sa hra mohla vybrať. Tester dostal samozrejme po úniku informácií ban, Infinity Ward a ani Activision nič z noviniek nepotvrdili, ale veríme, že minimálne polovica z nich bude pravdivá.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sa objaví na sklonku tohto roku pre PC, Xbox 360 a Playstation 3. Na svoje plecia prevezmeme úlohu vojaka americkej armády (nadabovať by ho mal Ken Lally) bojujúceho niekde na Strednom Východe. Arzenál zbraní nebude vybočovať zo zabehaných koľají a ponúkne nám klasiky ako AK-47, M16, P90, M40 a mnohé ďalšie. Zbraní by malo byť okolo 35, čo je pomerne slušná výbava. Ako už býva zvykom, každá nová akčná hra kladie dôraz na kooperáciu, a preto aj v Modern Warfare 2 budeme postupovať kampaňou so spolubojovníkmi, ktorých môžu nahradiť v kooperatívnom multiplayeri živí hráči.

Skvelý online multiplayer neprejde veľkými zmenami, čo sme len radi. Nebudú chýbať perky a postupne otvárajúca sa výbava. K dispozícii by mali byť všetky mapy z prvého dielu, ktoré doplnia novinky. Zatiaľ vieme o dvojici nových módov. Prvým je Secure, v ktorom bude nutné získať z nepriateľskej základne dôležité informácie. Druhý variant ponúkne taktický Search and Destroy – jeden z hráčov dvoch tímov je označený ako obeť, pričom jeho spolubojovníci ho musia po určitý čas chrániť a príslušníci nepriateľského tímu sa ho snažia, logicky, odstrániť.

Zatiaľ síce z Modern Warfare 2 nemáme žiadny obrázkový materiál, no ten istotne príde a hoci nečakáme tak obrovský posun ako medzi tretím a štvrtým dielom, latku kvality nastavenú päťkou Modern Warfare 2 preskočí.

Zdroj: GamePro,Joystiq