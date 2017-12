Mesiac zútulnia roboty

Americká firma pripravuje pre NASA roboty na výstavbu mesačnej základne. Majú rozmery kosačiek na trávu.

5. mar 2009 o 0:00

BRATISLAVA. NASA oznámila pred niekoľkými rokmi návrat k výskumu Mesiaca astronautmi do roku 2020.

Vtedy by mala začať činnosť i stála mesačná základňa. Na to však bude treba dopraviť na Mesiac veľmi hmotné technické celky. Ako zabezpečiť, aby pristáli nepoškodené?

Firma Astrobotic Technology prezentovala uplynulý piatok na konferencii NASA Lunar Surface Systems (Systémy pre mesačný povrch) vo Washingtone koncepciu malých robotov s rozmermi kosačky na trávu. Majú upraviť pristávaciu plochu pre mesačnú základňu.

Podľa Williama Whittakera a Johna Kohuta z Astrobotic a Carnegieovej-Mellonovej univerzity sa uvažuje buď o vybudovaní ochrannej etáže okolo pristávacej plochy alebo o umelom spevnení plochy miestnymi materiálmi. Ráta sa s približne 130-kilogramovými robotickými vozidlami. Úlohu by splnili za menej ako pol roka pred pristátím ľudí.

Prvý robot Astrobotic už má za sebou viacmesačné skúšky v teréne. Firma totiž plánuje na december 2010 pokus o získanie Mesačnej ceny X v hodnote 20 miliónov dolárov, ktorú vypísala firma Google za návštevu a prenos videa s vysokým rozlíšením z miesta pristátia Apolla 11.