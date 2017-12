Rebríček predaja PC hier

NPD Sales Charts

15.-21. február

1. Dawn of War II

2. World Of Warcraft: Wrath of the Lich King

3. The Sims 2 Double Deluxe

4. The Sims 2 Deluxe

5. Spore

6. World Of Warcraft Battle Chest

7. World Of Warcraft

8. FEAR 2

9. The Sims 2 Apartment Life Exp. Pack

10. Crysis Warhead

Steam Sales Charts

do 2. marca

1. Dawn of War II

2. Lost Planet

3. Empire: Total War (predobjednávky)

4. Left 4 Dead

5. Empire Total War Collector's Edition

6. Counter-Strike Source

7. FEAR 2

8. Team Fortress 2

9. The Orange Box

10. Total War Mega Pack

Direct2Drive Charts

do 2. marca

1. Dawn of War II

2. Drakensang

3. Empire: Total War (predobjednávky)

4. Puzzle Quest: Galactrix

5. Rome: Total War

6. Defense Grid

7. FEAR 2

8. Empire Total War Collector's Edition

9. Fallout 3

10. Civilization IV