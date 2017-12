Letecký zázrak zrekonštruovali animátori

Americkí animátori zverejnili vernú rekonštrukciu zázračného pristátia amerického lietadla priamo v New Yorku.

4. mar 2009 o 15:00 sme.sk, šif

NEW YORK.

Let č. 1549 spoločnosti US Airways núdzovo pristál na rieke Hudson v utorok 15. januára, potom, čo sa krátko po vzlietnutí z letiska LaGuardia v New Yorku zrazil s kŕdľom vtákov. Pilot, ktorý chladnokrvne vyriešil situáciu, sa stal zo dňa na deň hrdinom a jeho meno sa v amerických médiách objavovalo ešte dlhé týždne.

Video na Youtube videlo viac ako milión užívateľov. V audio stope obsahuje nahrávku komunikácie medzi pilotom a dispečermi z newyorského letiska.

Videorekonštrukciu letu č. 1549 zrealizovali kalifornskí animátori zo spoločnosti Scene Systems Inc. Použili vlastný modelačný program a mapy od Google.