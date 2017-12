Krvavý boh vojny by mal prebrať Playstation 3 k životu

4. mar 2009 o 15:30 Ján Kordoš

Vcelku veľkým lákadlom bolo vydanie titulu Metal Gear Solid 4, no ten zaujal skôr fanúšikov konzoly, ktorí ju už dávno mali. Tým vyvoleným projektom, ktorý by mal prilákať ku kúpe masy, bude krvavý God of War III. Podľa analýzy totiž každý tretí potenciálny kupca ešte nevlastní Playstation 3. Obľúbenosť dvoch predošlých dielov je založená na vynikajúcej hrateľnosti s jednoduchými princípmi a dospelému výzoru. Aj napriek tomu, že je hra určená výhradne pre dospelých, patria dva predošlé diely k najpredávanejším hrám pre Playstation 2.

Tretí diel by na tom nemal byť inak a Williams verí, že s jeho príchodom (Q4 2009/Q1 2010) výrazne porastie počet majiteľov PS3 a Sony zaznamená zvýšený záujem o novú konzolu. Playstation 3 podobný titul už dlhšiu dobu potrebuje. Konkurenčné Wii, ktoré vsadilo na bežných ľudí zbiera úspechy za rôzne minihry, Xbox 360 od Microsoftu má hneď niekoľko vlajkových lodí (Halo, Gears of War...). Tie sú nielenže úspešné v hodnoteniach recenzentov, ale sa aj výborne predávajú. Možno práve krv preberie Playstation 3 k životu.

Zdroj: Kotaku, Gamasutra