I Am Alive - prežil som zemetrasenie v Chicagu

Spoločnosť UbiSoft s francúzskymi koreňmi patrí medzi hráčmi k tým najobľúbenejším. Talentovaní vývojári vedia priniesť nielen nový, kvalitný projekt, ale ho v pokračovaniach aj dostatočne rozširovať tak, aby nešlo o nastavovanú kašu.

4. mar 2009 o 13:30 Ján Kordoš

V poslednom čase však stratégia UbiSoftu akosi pokrivkáva v základoch, pričom dôvod je vždy jeden jediný: zaujímavých myšlienok a nápadov je dostatok, len nedržia pokope a sú vlastne nudné. Predajne úspešný Assassin´s Creed mal veľké plány, vďaka mediálnej masáži aj išiel na odbyt, no hrateľnosť bola založená na zopár princípoch, ktoré sa stali postupne ohranými. Podobne si môžeme zanadávať na Far Cry 2, Shaun White Snowboarding, EndWar a podaktorí negatívne častujú aj posledného Princa z Perzie. Možno aj preto vývojári rozhodli radšej (znovu) preložiť ďalší diel novátorského Splinter Cellu na nami neobľúbený „when it´s done“ termín.



Nebudeme ale naladení na pesimistickú strunu. V montrealskom štúdiu UbiSoftu sa pracuje nielen na pokračovaní Assassin´s Creed, ale dochádza aj k postupnému odhaľovaniu úplne novej značky, I am Alive. Pôvodne sa veľkohubo prehlasovalo, že ide o ďalší projekt, ktorého producentom bude príťažlivá Jade Raymond, no tá so zaujímavým titulom nemá nič spoločné. Vzniká pod taktovkou Darkworks, ktoré sa pred pár rokmi blyslo vcelku podarenou akciou s prvkami hororu Cold Fear. Znovu musíme podotknúť, že I Am Alive obsahuje hneď niekoľko zaujímavých nápadov, ktoré „na papieri“ vyzerajú až nepríjemne príťažlivo, avšak samotná hrateľnosť odhalená nebola. Nevieme vám teda zaručiť nič – možno bude I Am Alive ďalším z prepadákov, ktorý bol prezentovaný ako hit. Nič to nemení na tom, že vyzerá sakramentsky dobre. Do vydania, ktoré bolo naposledy presunuté na nekonkrétny fiškálny rok trvajúci od tohtoročného apríla do marca 2010, je ešte času dosť. Na tohtoročné vydanie by sme však nevsádzali.

O čo vlastne ide? I Am Alive sa správne rozhodlo zahrať na ľudskosť. Nie na city, aj keď miera pátosu bude záležať na scenári. Predstavte si pokojný, všedný deň. Ráno vstanete a ledva rozlepíte oči, už vás budík znovu durí z postele, núti pohrať sa s myšlienkou radostného vstávania do obľúbenej práce. Ale len pohrať, veľmi rýchlo ju zavrhnete. Ranná káva, niečo do úst a s úsmevom očakávate ďalší nudný deň. To isté si myslel Adam Collins. Lenže prežívať dobre známe chvíle by nás nebavilo, sami máme všedného života predsa dosť. Zasadiť vybraného jedinca do psychicky a fyzicky náročnej situácie bez hrdinských scén – to si pokojne dovolí Spielberg, no v hrách to predsa musí byť hora svalov, schopná vydávať maximálne dvojslabičné slová.

V UbiSofte si povedali rázne nie a Adama vytvorili ako bežného človeka pracujúceho v kancelárií. Celý deň presedí pred obrazovkou a večer prichádza unavený domov ako po celodennom kopaní kanálov. Poznáte to, nie? Kde je teda pes zakopaný? Padne Adamovi na hlavu tehla? Možno áno a určite nie jedna! Chicago postihlo strašlivé zemetrasenie, vyčíňanie prírody pochovalo mnoho výškových budov. Ľudia, ktorým sa podarilo tento nečakaný útok prírody prežiť, rozhodne nepatria k najšťastnejším. Smrť by možno bola vykúpením. Adam patrí k týmto vyvoleným a zisťuje, že svet okolo neho sa zmenil v anarchistické peklo, kde sa z obyčajných ľudí stali zvieratá. Najdôležitejšou a najžiadanejšou komoditou sa okamžite stáva voda. Tekutina, ktorá je pre nás v tejto chvíli bezcenná, má v Chicagu cenu života. V rozpadnutom meste je jej akútny nedostatok, formujúce sa skupiny vydieračov idú cez mŕtvoly - aj cez tie nepochované pod tonami betónu. Všadeprítomná smrť. Chicago svoju romantickú tvár stratilo prirýchlo.

Základná linka príbehu nás bude nútiť nájsť svoju snúbenicu, ktorá uviazla nevedno kde. A vlastne ani netušíte, či je ešte nažive. Vývojári už teraz prehlasujú, že nepôjde o epicky dlhé dobrodružstvo a skôr ako na dĺžku celého zážitku sa radšej budú sústrediť na jeho hĺbku. Berieme to všetkými desiatimi. Práve tento fakt nás teší najviac: Far Cry 2 na to išiel úplne obrátene a jednoducho nás napriek zaujímavému prostrediu začalo nudiť. I Am Alive si zakladá na nekonfliktnom riešení situácie. Máme sa dostať z bodu A do bodu B a v prípade rozboreného Chicaga to znamená loziť po stenách, hľadať cestu cez haldy betónu. Pripomína nám to hrateľnosť Princa z Perzie alebo Assassin´s Creed, aj keď o otvorenosti sveta konkrétna reč nepadla, veríme, že možností ako dôjsť do cieľa, bude hneď niekoľko. A veríme, že to postupne nezačne nudiť.

Aby to nebol mierový simulátor lozenia po zničenom meste, do cesty sa nám postavia novodobí piráti. Voda je voda, piť predsa treba a umelohmotná fľaška vo vašich rukách bude dostatočným dôvodom na to, aby vás zabili. Hlučným skupinám sa môžete samozrejme klasickým stealth spôsobom vyhnúť a zbytočne ich neprovokovať. Ak sa vám to nepodarí, máte stále na výber, ale streľbu do zoznamu činností rozhodne nezapisujte. Adam je obyčajný človek, ktorý držal zbraň maximálne tak vo videohrách a zabíjať jednoducho nedokáže a ani nevie. Môžete preto zahodiť priezračnú tekutinu v plastovom obale ďaleko od seba a ostatní sa po nej vrhnú ako zvery a vás si prestanú všímať. Ešte lepšie spravíte, ak fľašku hodíte na zaprášené sklo, ktoré pod váhou tiel popraská a rozčarovaných ľudí nechá prepadnúť sa do útrob budovy. K zbrani sa však dostať môžete – len nemusí byť nabitá. Ono sa predsa munícia len tak na ulici nenachádza. To však nepriatelia nevedia a môžete ich zastrašovať nenabitou zbraňou a oni vám tak radšej ustúpia. Musíte si však dávať pozor, aby vám žiadny člen gangu nevpadol za chrbát a neprekvapil vás nečestným spôsobom.

Vyzerá to vynikajúco, stále sú to však len slová vývojárov, ktorí veria svojmu nápadu, svojmu talentu a vytrvalosti predložiť nám hrateľný zážitok, ktorý sa v hernom svete nevyskytuje. Možno tak raz za uhorský rok. Aj preto sme vám radšej I Am Alive predstavili, i keď o tomto projekte vlastne toho mnoho nevieme. Čierny kôň sezóny to však rozhodne byť môže. Niekomu možno bude I Am Alive pripomínať zničeným svetom Fallout – nenechajte sa oklamať obrázkami, I Am Alive bude hrateľnosťou niekde úplne inde.