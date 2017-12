BioWare rozširuje vývojársky tím

4. mar 2009 o 13:00 Ján Kordoš

Pokým holdujete sci-fi, istotne ste si nenechali ujsť vynikajúce RPG Mass Effect a netrpezlivo očakávate pokračovanie, z ktorého sme vám nedávno priniesli ukážku. Okrem Mass Effect 2 sa v BioWare poctivo pracuje na MMORPG Star Wars: The Old Republic a hardcore RPG (aspoň podľa slov vývojárov – ale poznáte to, neverte všetkému) Dragon Age: Origins. A na tri veľké projekty treba dostatok ľudí, aby vývoj netrval niekoľko rokov. Duke Nukem Forever poznáte, že?

Jeden zo zakladateľov BioWare, Ray Muzyka, to vie taktiež, a preto oznámil rozšírenie BioWare o nový vývojársky tím v Montreale. Celkovo 30 zamestnancov založilo novú pobočku v kanadskom veľkomeste a je zložená z montrealského EA, ktoré tak chce pomáhať vo vývoji svojmu partnerovi. Na Mass Effecte 2 tak pracuje o niekoľko ľudí viac možno sa hry dočkáme ešte v tento rok.

Muzyka navyše nenápadne prehlásil, že s toľkými ľuďmi možno dôjde k oznámeniu doposiaľ tajných projektov! BioWare síce práva na Baldur´s Gate nemajú, no keďže Interplay plánuje návrat k svojim koreňom a rád by obnovil svoje staré série, bolo by sympatické, keby sa dohodol práve s BioWare. Ale dosť hádania, BioWare aj napriek kríze rozširuje svoje rady a my sa tomu len tešíme.

