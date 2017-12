Halo 3 - miliarda zápasov na konte

4. mar 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Hráči v USA však v tomto majú jasno. Mánia okolo série Halo sa dá u nás prirovnať k vystúpeniu úbohého Desmodu – všetci skáču od radosti a pospevujú si stupídne texty s falošne spievajúcim spevákom. Halo je jednoducho hit. U nás nadpriemerne kvalitná strieľačka, ktorá vás buď chytí a máte ju radi, alebo to celé nechápete (trilógia je predsa len trilógia) a považujete to za obyčajnú sci-fi akciu, ktorá je až príliš zamotaná.

Ak však neholdujete kampani, musíte uznať, že multiplayer má šťavu. Síce nie je často tak napínavý ako v Call of Duty (Modern Warfare) a ide o streľbu spojenú so skákaním, ale patrí medzi výborné odreagovačky. Ktorá hra je skutočným kráľom (Halo 3 vs. Modern Warfare) je náročné určiť, no Halo 3 sa môže popýšiť nádherným jubileom: hráčom sa podarilo odohrať už miliardu zápasov od vydania v septembri 2007.

Druhý diel je síce ešte stále hraný, avšak na svojho mladšieho kolegu nemá, odohralo sa v ňom „len“ 768 miliónov zápasov. Zaujímavosťou je konečné číslo celkového času hrania. Keby sme zrátali všetky časy zápasov všetkých hráčov, dostali by sme sa k cifre 64.109 rokov. Presne toľko by musel stráviť s hrou človek, aby sa vyrovnal celkovej dobe hrania zápasov v multiplayeri.

Momentálne vychádza stratégia Halo Wars, ktorá obsahuje špeciálny balík máp pre MP Halo 3 s názvom Mythic Pack a ten znovu láka hráčov k starej, nehrdzavejúcej láske. Mánia okolo ságy Halo nekončí, na jeseň tohto roku by nás mal potešiť špeciálny, samostatne spustiteľný datadisk Halo 3: Recon, ktorý však nebude sledovať príbeh Master Chiefa. Halo je jednoducho fenoménom. Ktorú hru v multiplayeri hrávate vy?

Zdroj:Shacknews