Klasický gamepad pre Nintendo Wii len v Japonsku

4. mar 2009 o 11:30 Ján Kordoš

„Nový“ gamepad má slúžiť hlavne na ovládanie stiahnuteľných hier staršieho data. Nie, že by gyroskopické ovládače k Nintendu Wii boli nepraktické, práveže tie patria k hlavným ťahákom, ktoré dvíhajú obľúbenosť Nintenda Wii. Tradičný gamepad, aj keď káblový, by potešil skôr tradičných hráčov. Zatiaľ si ho však užijú len japonskí hráči – do predaja by mal prísť už v lete.

Zdroj: CVG, Shacknews