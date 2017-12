Pravda, lož a Wikipedia.org

Čo sa stane s informáciami, ak o ich pravdivosti rozhoduje internetová džungľa?

4. mar 2009 o 0:00 Tomáš Ulej

BRATISLAVA. Desiateho februára tohto roku sa všetky nemecké médiá ponáhľali čitateľov informovať o ich novom ministrovi hospodárstva Karlovi-Theodorovi zu Guttenbergovi. Keďže je šľachtického pôvodu, spolu s jeho skráteným menom uviedli aj všetkých jeho desať ďalších mien. Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, Bild a týždenník Der Spiegel však pridali aj jedenáste – Wilhelm. To však v skutočnosti nevlastní.

Ako sa to stalo a prečo všetky médiá urobili tú istú chybu? Sadli na lep študentovi, ktorý chybu náročky zaviedol do internetovej encyklopédie Wikipedia.org. Informáciu prebrali, no nikde si ju neoverili. Chybu síce o pár hodín správcovia Wikipédie opravili, pre printové médiá to už však bolo neskoro. A už po pár ďalších hodinách sa do textu chyba dostala znova – odvolávajúc sa práve na tie médiá, ktoré ju mali pôvodne z Wikipédie.

Tento a ďalšie prípady opäť nastoľujú otázku: čo sa stane s faktmi, ak už o nich nerozhoduje pár zasvätených, ale rovno celá anonymná internetová džungľa, ako je to v prípade Wikipédie?

Múdrejší ustúpi, hlúpy teda vyhral

Spoločný rozum komunity je na jednej strane geniálnym producentom encyklopedického obsahu, no potom sám požiera plody svojej práce, tvrdí jeden zo zakladateľov Wikipédie, profesor Lawrence M. Sanger. Vo februárovom vydaní prestížneho vedeckého časopisu Episteme vydal svoju štúdiu, v ktorej hľadá odpoveď na zásadnú otázku: čo podcenila Wikipédia, že sa občas mýli vo faktoch alebo že dovolí vandalom ničiť svoje kvalitné články?

Wikipédia podcenila rolu expertov, tvrdí Sanger. Vyčlenila im presne rovnaké miesto ako všetkým ostatným, takže ich hlas nepočuť. V prípade sporov má každý hlas rovnakú cenu a bitka o to, čo sa nakoniec objaví na stránke, trvá dovtedy, kým jeden z nich neustúpi. Vyhráva ten, čo vydržal viac. A konsenzus neodbornej verejnosti je viac ako názor zasväteného. Je to džungľa, v ktorej hlavné slovo nemá sova, ale lev.

„Kým experti v samotnej Wikipédii nemajú žiadne špeciálne postavenie, naproti nim je veľké množstvo agresívnych neexpertov, ktorí sa starostlivo starajú o celú paletu článkov,“ píše Sanger. „Sila diletantov pracuje priamo proti zlepšeniu Wikipédie.“

Podľa Sangera to nádherne vidieť pri porovnaní článkov z matematiky a fyziky s tými v rubrike spoločenských vied. Kým o prvých samotná verejnosť skoro vôbec nediskutuje, do ich textov skoro nezasahuje, lebo sa o ne nezaujíma, o textoch v druhej skupine, naopak, vo veľkom diskutuje a zmeny v nich sa dejú skoro dennodenne. Ktorá skupina článkov je kvalitnejšia? Samozrejme prvá. Dokazujú to aj prieskumy – jeden, ktorý robil prednedávnom časopis Nature, ukázal, že v matematickovednej oblasti je chybovosť Wikipédie len o zlomok väčšia ako v popredných encyklopédiách, ktoré píšu profesionálni encyklopedisti. V sociálnych vedách sa mýli oveľa viac.

Cesta od najlepšieho k najhoršiemu

To, čo si dáva Wikipédia za svoj cieľ – primať človeka, aby o téme napísal krátky článok a celá komunita ho následne vylepšila k dokonalosti, sa preto často deje presne naopak. Skoro dokonalý článok od experta komunita postupne degraduje na jeho nižšie štádium tým, že doň zavedie chyby a nepresnosti.

„Z dlhodobého hľadiska vlastne každý článok na Wikipédii vykonáva skoro náhodnú cestu od svojej najvyššej možnej kvality až po najnižšiu, všetko závisí iba od najhúževnatejších a najagresívnejších používateľov,“ napísal Sanger.

Problémom teda ani tak nie sú vandali a rôzne záujmové skupiny, ktoré využívajú slobodu Wikipédie a ničia jej obsah, ako to, že sama osebe ocenila viac tých, ktorí sú na Wikipédii aktívni, než tých, ktorí majú množstvo informácií. A niektorí správcovia radi svoju moc aj využívajú – odmietajú zmeny v článkoch od expertov, ak sa nezhodujú s ich názormi, alebo dupú po nováčikoch, píše Sanger.

Pravda, lož a Wikipédia

Wikipédia teraz uvažuje, že zmeny v článkoch bude možné robiť iba po schválení správcami. Chce tak bojovať proti vandalom a účelovým skupinám, ktoré slobodu doteraz zneužívali. Pomôže však informáciám, ak o ich pravdivosti odteraz nebude rozhodovať džungľa, ale len jej vyvolení a to podľa kľúča, ktorý vlastne nepoznáme? Možno áno a možno nie, myslí si Sanger. Možno to však nie je to najpodstatnejšie, čo by sme mali riešiť.

Aj keď je Wikipédia pozoruhodný výtvor, predstavuje skoro nevyčerpateľnú studnicu poznania, možno by sme mali prestať hľadať odpoveď na otázku, či môže, alebo nemôže byť celkom dokonalá. Možno by len nemala byť tým jediným miestom, kam pôjdeme, ak nás zaujal životopis Georgea Busha alebo Baracka Obamu. A ak nám povie, že obaja už od malička viedli aktívny pohlavný život so svojimi mačkami, neuškodí nám, ak jej to hneď nebudeme veriť.