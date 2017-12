Obedná pauza: had

V Snake Runner nebezpečenstvo predstavujú akékoľvek steny, do ktorých nesmiete naraziť, no a ešte vy sami, keďže sa musíte vyhýbať aj stope, ktorú so svojím hadom zanechávate.

4. mar 2009 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 2 0 Pred tým, ako so svojím hadom v hre Snake Runner ukončíte na červenom políčku level, musíte vyzbierať všetky žlté mince. Okrem toho, že nie je vždy najľahšie sa do nich trafiť, nebezpečenstvo predstavujú akékoľvek steny, do ktorých nesmiete naraziť. No a ešte vy sami, keďže sa musíte vyhýbať aj stope, ktorú zanechávate. Ovládanie:

Ovládanie:

Šípky.

Zahrajte a stiahnite si zábavné hry na PLAY.SME.sk . Náš dnešný tip Profesor Duriarti, slávny zločinec, ukoristil farmu a zajal zvieratká! Klonoval ich a tieto klony teraz pracujú pre neho, aby úspešne splnili jeho diabolský plán na zničenie Zeme. Cez svoju sieť informátorov sa Superkrava dopočula o tejto situácii a rozbehla sa zachrániť zvieratká na farme. Pretože, napokon, kto má vedieť lepšie, ako zachrániť farmu, než Superkrava? Supercow je arkádová hra pre celú rodinu!