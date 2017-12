Electronic Arts v červených číslach, pretože nemali žiadny hit na trhu

3. mar 2009 o 13:30 Ján Kordoš

Jedným z najväčších dôvodov však bolo, že Electronic Arts sa minulý rok nepodarilo priniesť žiadny trhák, ktorý by sa vynikajúco predával. Ak odhliadneme od športových sérií, malo Electronic Arts na svojom konte buď kvalitné tituly, ktoré sa nepredávali podľa predstáv alebo braky. Predvianočným ťahúňom mala byť dvojica titulov Dead Space a Mirror´s Edge, no vývojárom sa nepodarilo získať dostatočne početné publikum. Kvalitou však obe hry presvedčili, len sa nepredávali.

Zameranie sa na mainstream nepomohlo odfláknutým projektom ako Need for Speed: Undercover alebo tohtoročnému Lord of the Rings: Conquest.

Drvivá väčšina titulov bola presunutá na neskorší termín vydania, pričom k prehodnocovaniu kvality vydávaných hier dôjde aj u tak veľkých titulov ako The Godfather 2 alebo The Sims 3. Medzi ďalšie nutnosti, ktoré bude musieť Electronic Arts vyriešiť, je zabezpečenie celoročného prísunu kvalitných projektov. Spoliehanie sa na predvianočné obdobie je síce dobre známym a do minulého roku aj funkčným plánom, no ako sa ukázalo, ľudia začali šetriť.

Zrušených bolo taktiež niekoľko titulov, ktoré nespĺňali nároky na kvalitu – najlepším príkladom je Tiberium, akčný titul z prostredia Command & Conquer, ktorý by sa istotne predával veľmi dobre, zarobil by si na seba, no skutočných hráčov by nepresvedčil. Electronic Arts sa teda bude orientovať skôr na kvalitu ako kvantitu a pri pohľade na vydavateľský plán (okrem spomínanej dvojice napríklad Dragon Age: Origins, BattleForge, Battlefield: Heroes, Brutal Legend...) to vyzerá nadmieru dobre.

Zdroj: Shacknews