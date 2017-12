Midway predáva krvavú značku Mortal Kombat

3. mar 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Taktiež je nutné vyplatiť zamestnancov, ktorí sú momentálne doma na nevynútenej dovolenke. Midway tak obetuje ďalšiu zo svojich značiek, nedávno to bol The Wheelman s Vin Dieselom. Práva na tento projekt kúpil Ubisoft. Medzi ďalšie lákavé značky Midway-u patrí napríklad Unreal. Je pravdepodobné, že práve toto známe meno bude patriť medzi lákavé. Či sa však Midway zachráni, je otázne a pri všetkej úcte ich zrejme titul Blitz: The League II z biedy nevytrhne.

Odďaľovaná smrť alebo spása? Čo si myslíte, udrží sa Midway predajom práv na Mortal Kombat Midway nad priepasťou bankrotu?

