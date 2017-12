Mobilní operátori ustúpili, kredit vrátia

Dvaja mobilní operátori zareagovali na žalobu Asociácie spotrebiteľských subjektov. Prvý prepadnutý kredit už vracia, druhý podobnú službu chystá.

3. mar 2009 o 0:00 Martina Kováčová

BRATISLAVA. Dvaja veľkí mobilní operátori Orange a T-Mobile odpovedajú na žalobu Asociácie spotrebiteľských subjektov s chladnou hlavou a spúšťajú službu automatického vracania prepadnutého kreditu. Kým doteraz záležalo od výšky nabitia kreditu, ako dlho bude platný a po prepadnutí jeho vrátenie nebolo isté, po novom by mal byť prepadnutý kredit po jeho opätovnom dobití automaticky prirátaný k nabitej sume.

O kredit už nikto nepríde



Orange zaviedol službu automatického vracania kreditu v polovici februára po tom, ako minister spravodlivosti Štefan Harabin zmluvnú podmienku prepadnutia kreditu verejne skritizoval.

T-Mobile plánuje službu spustiť v najbližšom čase.

„V najbližších týždňoch spustíme automatický systém vrátenia prepadnutého kreditu," vraví Andrej Gargulák, hovorca T-Mobile. Kým tak však urobí, budú musieť jeho zákazníci postupovať po starom a o nevyčerpaný kredit žiadať písomne s priloženou kópiou dokladu o zakúpení kreditu. Pritom ani to zákazníkovi nezaručí, že o kredit nepríde.

Práve takýto komplikovaný postup sa nepozdáva Asociácii spotrebiteľských subjektov, ktorá chce žalobou dosiahnuť vypustenie zmluvnej podmienky o prepadnutí kreditu zo zmlúv mobilných operátorov. Tiež odškodnenie spotrebiteľov, ktorí o to požiadajú.

Vynechali Telefonicu



Žaloba, ktorú asociácia podala minulý týždeň, sa nepáči hlavne spoločnosti Orange. Považuje ju za zvláštnu, lebo vynecháva tretieho mobilného operátora Telefonicu O2.

„Aj keby bol dôvodom na taký postup len jeho nevýznamný podiel na slovenskom trhu a slabé hospodárske výsledky, aj jeho zákazníci by mali mať právo na rovnakú ministerskú ochranu," myslí si Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orangeu.

Asociácia selektívny prístup k operátorom nezdôvodnila. Nevylučuje však ani žalobu na Telefonicu.

„Existuje postupnosť krokov, v rámci nej sme podali žalobu na dvoch mobilných operátorov, ktorí majú v tejto chvíli podobné podmienky. Tie žiadame zmeniť. Postupnosť krokov vo vzťahu k ďalšiemu operátorovi zvážime," povedala prezidentka Asociácie spotrebiteľských subjektov Božena Stašenková.

Orange i Telefonica svorne tvrdia, že jedine ich spoločnosť ponúka na našom trhu automatické vrátenie kreditu. Pre zákazníkov O2 služba funguje od novembra minulého roka, Orange zase tvrdí, že jej prípravu ohlásil pred viac ako rokom.

Bez podmienky



Ani automatické vrátenie prepadnutého kreditu však operátorov nezachráni, ak bude asociácia trvať na úplnom vypustení zmluvnej podmienky o prepadávaní kreditu. Tu sa ich prístup rozchádza. Kým spoločnosť Orange hovorí, že ponúka maximum, Telefonica je pripravená reagovať aj na takúto požiadavku.

„Mobilný operátor by musel donekonečna evidovať všetky karty, ktoré kedy vydal ako aktívne. Slovenskí mobilní operátori by tak v súčasnosti mali možno aj desať miliónov aktívnych SIM kariet, čo by miatlo samotných zákazníkov," vysvetľuje Lančarič.

Naopak, hovorca O2 René Parák hovorí, že Telefonica sa zachová v prospech zákazníka. „Pozorne sledujeme vývoj súčasnej situácie a sme pripravení zvážiť zrušenie podmienky o prepadávaní kreditu," dodáva.

Zaostávame za Európou?



V ostatných európskych krajinách vracanie kreditu, ktorého platnosť vypršala, nie je úplne bežné. Neminutý kredit jednoducho prepadne.

No práve podmienkami v blízkom zahraničí zdôvodňuje Asociácia spotrebiteľských subjektov svoju žalobu na dvoch najväčších mobilných operátorov.

„Za nečestnú voči slovenským spotrebiteľom považujeme skutočnosť, že operátori napriek zákazu uloženého súdmi v Rakúsku a Nemecku naďalej používajú podmienky o prepadnutí kreditu na Slovensku, píše asociácia v stanovisku na svojej webovej stránke.