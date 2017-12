Objavil Google Earth Atlantídu?

Voľne dostupná služba odhaľuje kuriózne vojenské objekty, stáda slonov či obrazce hviezd šoubizu.

2. mar 2009 o 16:35 Pavol Szalai





BRATISLAVA. Spolok amatérskych nadšencov pre UFO. Čitatelia prírodovedného časopisu National Geographic. Fanúšikovia televíznej hviezdy Oprah Winfrey. Ich záumy sú na míle vzdialené. A predsa ich čosi spája. Google Earth.

Program, ktorý vytvoril americký softvérový gigant Google, už dávno nie je len atlasom s funkciou približovania na úroveň ulice, ani podrobnou mapou, ktorá umožňuje cestovať prstom po monitore počítača.

Zoom na 15 centimetrov

Google Earth je zvláštny tým, že podrobné rozlíšenie zabezpečené vďaka satelitným a leteckým snímkam umožňuje rozpoznávať objekty veľkosti 15 metrov a v niektorých prípadoch aj 15 centimetrov. Zadarmo a hocikomu s počítačom a pripojením na internet. To niektorých jedincov s množstvom voľného času a trpezlivosti priviedlo k zaujímavým objavom.

Inšpirovaní portálom Time.com sme spravili výber najzaujímavejších z objaviteľských zážitkov, ktoré by iste ocenil aj Krištof Kolumbus.

Ľudí, ktorí sa nevzdávajú viery, že tajomná civilizácia Atlantída predsa nie je výmyslom, musela potešiť informácia, že vďaka Google Earth konečne existuje dôkaz. Pohľad na more pri brehoch Afriky totiž odhaľuje niečo, čo nápadne pripomína pravidelný pôdorys mesta. Sklamaní museli naopak byť, keď to popreli inžinieri Google. Je to vraj len digitálny obrazec, ktorý vznikol pri mapovaní.

Motorky alebo UFO?

Na svoje si prišli aj ufológovia. Jeden z nich upozornil na značenie na leteckých základniach v Spojených štátoch a Veľkej Británii, ktoré by ste na bežných letiskách našli len ťažko. V reakcii na špekulácie britské ministerstvo obrany dráhu v anglickom Norwichi nazvalo motocyklovým okruhom. Ufológom takéto vysvetlenie nestačilo a špekulujú ďalej.

O čosi menej kontroverzné sú rôzne prírodné úkazy, ktoré by sa inak dali pozorovať len z lietadla. Ak si priblížite na kanadskú provinciu Alberta, uvidíte jasné obrysy ľudskej tváre, ktoré vznikli zvetrávaním ílu. O nič menej zaujímavé nie sú ani stáda slonov a tiav v africkom Čade. Pre sprístupňovanie podobných záberov už Google a National Geographic stihli vytvoriť spoločný projekt Africa Megaflyover.

Zvláštnu skupinu objavov predstavujú rôzne vojenské aj nevojenské vraky. Komusi sa podarilo nájsť zábery stroskotanej bolívijskej obchodnej lode SS Jassim pri pobreží Sudánu, či cintorín štyroch tisícok vojenských lietadiel v americkej Arizone. Poteší aj skupina vrakov lodí v štáte Maryland. Ukrajina sa zase môže pochváliť ponorkou, ktorá je zaparkovaná ďaleko vo vnútrozemí.

Srdce nadskočí asi úplne inému typu ľudí pri pohľade na isté pole v Arizone. Z vtáčej perspektívy sa tam skvie tvár americkej televíznej moderátorky Oprah Winfrey.

Kruhy v obilí tentoraz nevytvorili mimozemšťania, ale jej fanúšik z radov obyčajných farmárov.

Do rovnakej kategórie spadajú obrazce loga internetového prehliadača Firefox v štáte Oregon či miniatúrna mapa Európy v španielskom Torrevieju.

Používajú ho aj teroristi

Nie vždy však Google Earth slúži len hľadačom pokladov a tajomstiev. Mučenícke brigády al­Aksá napríklad podľa britského denníka Guardian používajú Google Earth na plánovanie raketových útokov na izraelské územia.

Jediný terorista, ktorý prežil nedávne útoky v indickom Bombaji zase priznal, že na oboznámenie s budovami teroristom poslúžil práve digitálny atlas.

V politických súvislostiach sa Google Earth naposledy spomínal, keď vo februári pakistanské noviny The News pomocou neho odhalili, že CIA stále používa základňu v Balučistane na bombardovanie Talibanu v Afganistane. Obe strany tvrdili, že americké bombardéry základňu opustili v roku 2006. Teraz záber na Google Earth už nenájdete.

Ale netreba smútiť. Ešte stále poskytuje pohľad na ťavy, vraky a Oprah Winfrey v arizonskom poli. A možno sa nakoniec podarí nájsť aj tú Atlantídu.