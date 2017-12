Telekom skúša nemožné: spraviť zo zákazníkov svojich technikov

Prikážte kuchárke, aby si sama opravila chladničku, požiadajte kombajnistu, aby prevložkoval motor a navrhnite sekretárke, aby si na svojom počítači preinštalovala operačný systém. Ak to niekto bežne robí, ide skôr o výnimku, ako pravidlo.

2. mar 2009 o 10:10 Milan Gigel

Tiež vôbec netušíte, aké zariadenie používate na prístup k internetu a nedokážete si predstaviť, že by ste vedeli túto škatuľku preprogramovať? Nuž, potom nie ste sami. Na výzvy Slovak Telekomu reagovala menej ako polovica internetistov, ktorých sa týkala.

Nad sily bežného používateľa

Zdá sa, prevádzkovateľ ADSL infraštruktúry stojí pred neľahkou úlohou. Na to, aby zlepšil dostupnosť internetu potrebuje uskutočniť zmeny. Tie však nemôže zrealizovať skôr, ako si používatelia zariadení Glitel GT-318RI, Microcom AD2706 a Topcom Webracer 821 nesadnú za svoje počítače, aby aktualizovali firmvér, ktorý riadi ich beh . Pravdupovediac, nie je to zložité, avšak máloktorý výrobca však počíta s tým, že by šlo o úlohu pre koncového používateľa. Spolieha sa skôr na servisných technikov.

Kde jedna firma musí osloviť zákazníkov konkurencie Ako sa nepopáliť Aj keď neviete ako na to, vyplatí sa vám stiahnuť si potrebný softvér zo stránky www.aktualizacia.t-com.sk. Ušetríte si jednu zbytočnú cestu do mesta a riziko, že k preklopeniu systému dôjde cez víkend, alebo sviatok. Svoje zariadenie môžete identifikovať vizuálne, alebo podľa samolepky na jeho dolnej časti. Modelové označenie nájdete aj v zmluve od svojho poskytovateľa internetu.



A tu je kameň úrazu. Ak používatelia po novom firmvéri nesiahnu, zostanú bez internetu a tým pádom aj bez možnosti firmvér aktualizovať. Ak Slovak Telekom bude vyčkávať, kým tak spravia všetci, pravdepodobne sa nedočká nikdy.

Kde je problém, aby oslovil zákazníkov a aktualizoval im firmvér bezplatne na svojich pobočkách? Nuž, v hre je opäť konkurencia. Zmeny sa týkajú všetkých ADSL zákazníkov bez ohľadu na to, po ktorom poskytovateľovi internetu siahli. Ak raz zaplatili za zariadenie, ktoré vyhovuje pravidlám prevádzky, prečo by mali riešiť problémy jednej firmy, s ktorou vlastne zdieľajú iba dvojžilový kábel trčiaci zo steny?

Riešenie sa rysuje, dopady však nezmieri

Podľa najnovších informácií už existuje aj riešenie. Ak sa zmeny v sieti uskutočnia ešte predtým, ako si všetci používatelia firmvér aktualizujú, budú môcť zájsť na pobočku ST, kde dostanú bezplatný CD nosič s potrebným firmvérom a inštrukciami. Nuž, to isté je momentálne k dispozícii na adrese www.aktualizacia.t-com.sk.

Majte teda na pamäti, že ak sa v krátkej budúcnosti stane, že zostanete bez internetu, nepreťažujte linky svojho operátora, ani Slovak Telekomu. Jednoducho zájdite na pobočku, vyzdvihnite si CD a hľadajte niekoho, kto vám to za dobré slovo nainštaluje. A ak to zvládnete sami, tvárte sa hrdinsky. Budete mať byť na čo pyšní.



Kompozícia - Slovak Telekom