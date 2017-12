Seznam nechce anonymných diskutérov, slovenské weby váhajú

Možnosť anonymity je jednou zo základných vlastností webu. Je taká dôležitá, že o nej nemožno ani diskutovať. Naozaj?

BRATISLAVA. Kto pošle do redakcie tlačených novín anonym, nemôže ani dúfať, žeby ho redakcia zverejnila. Návyky, s ktorými ľudia berú do ruky tlač, vylučujú publikovanie názoru človeka, ktorého identitu nemožno overiť.

V internete to možné je. Kto má pocit, že má čo povedať a nevidí dôvod, prečo by sa k svojim názorom aj prihlásil vlastným menom, môže do internetovej diskusie prispieť anonymne. Imúnne voči tomu nie sú ani stránky, ktoré vyžadujú registráciu. Vystupovať v nej s falošnou identitou dokáže aj človek s malými skúsenosťami zo surfovania.

Predstavu, že to tak musí byť na významných spravodajských serveroch navždy, nabúral v česko-slovenskom kontexte regionálny líder Seznam.cz.

Stále väčšie množstvo fakticky anonymných príspevkov znamenalo pre Seznam stále väčšie náklady na udržanie slušnosti a vecnosti diskusií. To sa prejavovalo najmä nutnosťou zdokonaľovať počítačové filtre či zvyšovaním počtu administrátorov - ľudí, ktorí sledujú a korigujú diskusie na webe.

Miera slobody, akú v súčasnosti portály poskytujú, okrem toho zvyšuje aj riziko, že internetové firmy sa budú musieť zodpovedať za súdne spory s ľuďmi, ktorí sa cítia webovými príspevkami poškodení.

Preto spravodajská podstránka Seznamu Novinky.cz od marca vyžaduje poštovú registráciu všetkých prispievajúcich. Po overení údajov bude pod každým príspevkom uvedené meno, priezvisko a obec, z ktorej diskutujúci pochádza. Firma verí, že zverejnenie pravej identity radikálne zníži počet kontroverzných príspevkov internetových hrdinov, skrývajúcich sa za pohodlie anonymity.

Aj slovenský problém

Globálnemu problému čelí prirodzene aj slovenský internet. Azda len s dodatkom, že stredoeurópsky región je po historických skúsenostiach na akúkoľvek cenzúru obzvlášť citlivý.

Takmer všetky slovenské portály zaznamenali v novom roku nárast čítanosti, a tým aj čitateľských príspevkov. Viaceré využívajú systém moderovaných diskusií, ktoré však novým podmienkam nemusia vyhovovať.

Napriek mnohým problémom majú diskusie na slovenskom internete vydobytú pevnú pozíciu. „Sú mimoriadne dôležité, bez nich by sa väčšina čitateľov cítila veľmi ochudobnená," hovorí šéfredaktor Sme.sk Tomáš Bella. „Zatiaľ sme spokojní so svojím systémom, experiment Seznamu však mienime veľmi pozorne sledovať. Ak by mal úspech, budeme nad podobným krokom seriózne uvažovať. A pravdepodobne aj v širšej spolupráci s inými slovenskými portálmi." Tie zatiaľ na radikálnu zmenu v diskusiách nemajú spoločný názor.

Skôr nie

„Som skeptický," vraví Jaroslav Matyáš, riaditeľ multimediálneho úseku denníka Pravda. „V súčasnosti by to prinieslo hlavne radikálne zníženie počtu príspevkov a to rovnako nevhodných, ako aj obsahovo cenných."

Aktuálne.sk si dokonca stále zakladá na takmer absolútnej slobode písomného prejavu bez nutnosti registrácie. Hoci šéfredaktor Michal Hlaváč priznáva zvýšený počet zmazaných príspevkov, zatiaľ neuvažuje o nových pravidlách. Naopak, server prišiel tento rok s novinkou „internetovej amnestie", keď odblokoval adresy všetkých internetových hriešnikov.

Existuje aj reálna obava, že sprísnenie pravidiel by vážne ohrozilo novšie spravodajské stránky s menším počtom diskutujúcich. S týmto názorom sa stotožňuje šéf internetovej redakcie Hospodárskych novín Martin Kolesár. „Naši diskutujúci sú našťastie pomerne kultivovaní, takže úroveň príspevkov sa udržuje na akceptovateľnej úrovni," dodáva na vysvetlenie.

Podobne uvažuje aj Juraj Javorský z portálu eTrend: „Aktívni diskutujúci sú pomerne úzka skupina ľudí, pričom jadro sa navzájom často pozná. Príspevky bývajú kvalitné, preto kontá blokujeme vyslovene sporadicky."

Opačný problém rieši redakcia Aktuality.sk. Nový model diskusií na Sezname šéfredaktor Peter Bárdy plne schvaľuje. „Novinky.cz pristúpili k riešeniu, ktoré je obdivuhodné a časom nevyhnutné. O úspechu som stopercentne presvedčený, vulgarizmy, spam, extrémizmus: toto sú problémy ktorým musíme čeliť na dennej báze."

Priemerný počet kontroverzných príspevkov odhaduje na 15 až 20 percent, čo je pomerne vysoké číslo. Existujú však témy, kde sa štatistika vyšplhá na povážlivých 50 percent. „Preto v niektorých prípadoch diskusiu k témam radšej vôbec nepovoľujeme," uzatvára Bárdy.

Diskusie v číslach SME: počet príspevkov denne: asi 7600 , počet blokovaných denne: 100 Celkovo aktívnych kont: 98 000, celkovo blokovaných: 4800 Aktuálne.sk: počet príspevkov denne: 1000 - 2000, blokovaných denne: 60 - 80 Pravda: počet príspevkov denne: radovo tisícky, blokovaných do sto Celkovo zablokovali asi 1000 kont HNonline: počet príspevkov denne: rádovo v stovkách, blokovaných rádovo do 10 eTrend: Registrovaných diskutérov 10-tisíc, ale aktívnych asi 200, užívateľov blokujú len výnimočne Aktuality: príspevky denne 5- až 6-tisíc, zablokujú asi 10 - 20 percent Seznam.cz: príspevky denne 50 000, mažú rádovo stovky

Minirozhovor so šéfredaktorom Noviniek.cz Vladimírom Dušánkom

Bola situácia v diskusiách "neúnosná", keď ste sa odhodlali k tomuto kroku? S podobou diskusií sme boli dlhodobo nespokojní. Bohužiaľ veľa diskutujúcich sa pod dojmom anonymity utiekalo k vulgarizmom, ktoré odradzovali slušných čitateľov. Veríme, že v novej podobe budú príspevky hodnotnejšie. Je to váš interný nápad, alebo ste sa inšpirovali niekde inde? Korešpondenčná registrácia nie je na Novinkách úplnou novinkou, doteraz sme ju využívali a používame pri zakladaní nového blogu. Ušetrí to čas alebo peniaze? Myslím, že ani jedno. Neobávate sa zníženia návštevnosti a toho, ze sa vaši čitatelia "vykecajú" na stránkach konkurencie?

Očakávame, že príspevkov bude menej, ale v súčasnosti máme v priemere 50 000 príspevkov denne a pri hlavných správach je ich niekoľko tisíc. Takéto množstvo sa nedá prečítať.



Koľko máte nových registrácií denne? Dokopy sme zatiaľ obdržali približne 6 tisíc žiadostí o registráciu, každý deň dostaneme niekoľko desiatok nových.

Koľko príspevkov zmažete alebo zablokujete denne? To sme nikdy nepočítali. Určite stovky. Koľko máte diskutérskych kont? Veľa, presné číslo neviem. Koľko ste už zablokovali? Približne 1500. Problém je, že súčasný systém nevyhovoval práve z dôvodu, že sme mohli užívateľa, porušujúceho pravidlá, vylúčiť zablokovaním e-mailového konta. Zaobstarať si nové je iba otázkou niekoľkých minút. Druhou možnosťou bolo blokovať IP adresu, ale tam sme napríklad narážali na problém zdielaných adries.