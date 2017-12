ST medziročne poklesli výnosy z pevných liniek o 7,4 %

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) dosiahla v minulom roku celkové výnosy z pevných liniek 14,373 mld. Sk, čo predstavovalo ich pokles o 7,4 %. Vyplýva to z piatkových zverejnených výsledkov skupiny Deutsche Telekom, ktorá je majoritným vlastníkom ST.

27. feb 2009 o 13:56 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - "Pri porovnaní hospodárskych výsledkov ST bez započítania výsledkov dcérskej spoločnosti TBDS, a.s. (bývalé Rádiokomunikácie), je reálny pokles výnosov z pevných liniek iba 2,8 %," uviedla spoločnosť ST. Zisk ST pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahol vlani 6,133 mld. Sk, čo predstavuje jeho medziročný pokles o 23,5 %. V poslednom kvartáli minulého roka dosiahla telekomunikačná spoločnosť výnosy z pevných liniek v celkovej výške 3,587 mld. Sk, pričom za posledné tri mesiace predchádzajúceho roka to bolo 3,677 mld. Sk. Zisk EBITDA v poslednom vlaňajšom kvartáli medziročne vzrástol o 19,8 %, pričom jej hodnota dosiahla 1,621 mld. Sk.

ST evidoval ku koncu minulého roka 1,126 mil. telefónnych prípojok. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje nárast o 1,4 %. Medzikvartálne sa počet telefónnych prípojok takmer nezmenil. Počet klientov využívajúcich služby širokopásmového internetu ST sa medziročne zvýšil o 29,9 %, keď ich telekomunikačný operátor koncom vlaňajšieho decembra evidoval celkovo 339 tis.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií.