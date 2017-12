Zisk Deutsche Telekom vlani vzrástol o 0,7 %

Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom dosiahol v roku 2008 upravený zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) na úrovni 19,5 mld. eur, čo je rast o 0,7 %. Voľný peňažný tok spoločnosti vzrástol o 6,9 % na 7 mld. eur a tržby b

27. feb 2009 o 10:58 SITA

BONN 27. februára (SITA, Reuters) - oli na úrovni 61,6 mld. eur, čo bol mierny pokles. Firma o tom informovala v piatok vo vyhlásení. Tieto výsledky sú lepšie, ako boli plány firmy Deutsche Telekom, ktorá mala za cieľ dosiahnuť zisk na úrovni 19,3 mld. eur a peňažný tok na úrovni 6,6 mld. eur. Výsledky sú mierne lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí očakávali zisk na úrovni 19,35 mld. eur. Na tento rok si spoločnosť stanovila za cieľ dosiahnuť zisk na úrovni približne 19,5 mld. eur a peňažný tok na úrovni 7 mld. eur.

Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.