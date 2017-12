Urobte si poriadok v oknách

Programátori Windowsu príliš nemyslia na to, že vysoké rozlíšenie displeja je možné skvele využiť na to, aby ste mali dokonalý prehľad o tom, čo sa deje vo viacerých oknách aplikácií v reálnom čase.

27. feb 2009 o 10:05 Milan Gigel, (mg)

Programátori Windowsu príliš nemyslia na to, že vysoké rozlíšenie displeja je možné skvele využiť na to, aby ste mali dokonalý prehľad o tom, čo sa deje vo viacerých oknách aplikácií v reálnom čase.



Všetko sa však môže zmeniť po nainštalovaní nástroja MaxTo. Pracovú plochu si rozdelíte na virtuálne „chlieviky“ a kedykoľvek v niektorom z nich maximalizujete okno, obsadí iba presne definovaný priestor, ktorý ste mu vyčlenili.



Ak si raz zvyknete na svoje vlastné rozdelenie plochy, inde vám to bude chýbať. To si môžete byť istí.