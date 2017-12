Sláva, Gmail už zvláda viacero príloh súčasne

Rozlúčte sa s chybami pri posielaní príloh, nezmyselným klikaním a opätovným otváraním dialógu s výberom súborov. Gmail sa môže pochváliť vylepšením, ktoré stojí za to. Teraz už budete môcť vyberať viacero súborov súčasne tak, ako je to inde samozrejmosťo

27. feb 2009 o 9:10 Milan Gigel, (mg)

Znamená to, že ak najbližšie kliknete na symbol spinky vo webovom rozhraní, pomocou tlačidiel Ctrl a Shift vyberiete viacero súborov súčasne. O ich postupné stiahnutie na server sa už postará samotný Gmail.

Jednoduché a praktické. Len škoda, že sme na takúto samozrejmosť museli čakať tak dlho. Žiaľ, s priečinkami si zatiaľ stále neporadí.

Čo by sa však mohlo v dohľadnej dobe objaviť v balíku Gmail Labs, to sú moduly pre úpravu súborov pred ich pripojením k e-mailu. V prípade videí by to mohlo znamenať konverziu formátu, pri fotografiách zmenu ich veľkosti.