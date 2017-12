Hacker McKinnon neuspel so snahou vyhnúť sa vydaniu do USA

Britská prokuratúra oznámila, že nevznesie obžalobu proti počítačovému expertovi, ktorého Spojené štáty obviňujú z doteraz najväčšieho nabúrania sa do svojich vojenských utajovaných materiálov. Zmarila tým jeho šance vyhnúť sa vydaniu do USA.

27. feb 2009 o 8:50 TASR

Londýn 26. februára (TASR) -

Britská polícia zadržala Garyho McKinnona v roku 2002 po tom, ako ho americká prokuratúra obvinila z nezákonného vniknutia do počítačového systému Pentagónu, NASA, americkej armády a námorníctva. McKinnon mal spôsobiť škodu vo výške 700.000 dolárov (548.000 eur).

Britský súd rozhodol v roku 2006 o vydaní McKinnona do USA. Štyridsaťtriročný hacker, ktorý trpí artistickým Aspergerovým syndrómom, by v USA čelil väzeniu v trvaní až 70 rokov. McKinnonovi právnici sa odvolali a požiadali Úrad najvyššieho verejného prokurátora (DPP), aby zvážil možnosť obžaloby ich mandanta v Británii, kde by podľa nich dostal nižší trest.

Kráľovská prokuratúra (CPS) však dospela k názoru, že by bolo zlé, ak by McKinnon čelil súdnemu procesu v Británii.

"Nešlo o náhodné experimenty s počítačovým hackerstvom, ale o úmyselnú snahu narušiť americký ohraný systém v kritickom čase, čo spôsobilo preukázateľnú škodu," uviedla Alison Saundersová, šéfka sekcie organizovaného zločinu CPS.

Ako dodala, McKinnon mohol síce vykonať skutok zo svojho počítača, čo dáva situácii britský rozmer, ale cieľ útoku a spôsobená škoda sú zaoceánskeho charakteru.