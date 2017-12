Godfather II – rodina nadovšetko

Nebudeme ďaleko od pravdy, ak prehlásime, že sa prvý Krstný otec vo virtuálnej podobe príliš nepodaril. Nie, že by to bola zlá hra, prípadne nás nebavila, no jednoducho to nebolo presne to, čo sme očakávali.

26. feb 2009 o 14:30 Ján Kordoš

Mafiu II sme vám už dávnejšie podrobne predstavili a keďže o tomto projekte naši západní susedia záplavu informácií nevypúšťajú, môžeme pokojne povedať, že informácie z preview sú stále aktuálne. Bolo by vhodné predstaviť aj konkurenta, ktorý sa síce dočkal nepríjemného odkladu (pôvodne mala hra byť v predaji 24. februára) a objaví sa až v druhom kvartáli tohto roku pre PC, Xbox 360 a Playstation 3, drastické zmeny v koncepte sa už konať nebudú a jedinou úlohou menšiny z vývojárskeho tímu je testovanie a finálne ladenie. Tak v čom bude teda Godfather II iný ako prvý diel a odlišný od Mafie II?



Najprv krátke upokojenie: stále pôjde o akčnú hru, do ruky vezmeme zbraň a vyrazíme do ulíc presviedčať obchodníkov, pod koho ochranou sa oplatí byť. Akcia nezmizne, len ako správni šéfovia tentoraz dostaneme pod ruku rodinný biznis, a to si žiada už aj niečo viac ako pobehovanie s puškou a samotárskym bojom proti celému svetu. Tou veľkou novinkou je tzv. Don´s view, čiže Donov pohľad, ktorý má do akčného besnenia priviesť nečakané strategické prvky. Možno si ešte pamätáte na nie príliš podarené dva diely stratégie Gangsters (a pritom aký potenciál tá hra mala) – s mierne zjednodušenými a podobnými princípmi sa bude pohrávať aj Godfather II. Aby bolo dielo dokonalé, okrem akčnej a strategickej hry bude Godfather II obsahovať otvorený svet, ktorý nie je zviazaný vopred nalinkovanou príbehovou niťou. Prekorenený guláš?

Ambície má teda tento projekt pomerne veľké a niet sa čomu čudovať. Nebude to hra zviazaná príbehom ako Mafia (prvý aj druhý diel) a ponúkne hrateľnosť, ktorá si bude zakladať na viacnásobnom a v konečnom princípe aj odlišnom hraní. Keď to vezmete do úvahy, nebudete primárne porovnávať oba tituly, pretože sa vlastne navzájom dopĺňajú. Otázkou zostáva, či to všetko, čo nám tvorcovia nasľubovali, bude koniec koncom aj tak hrateľné, ako nám predstavujú.

Príbeh nebude totožný s filmovou predlohou, vezme si len základy, ktoré následne rozvinie do vybranej polohy podľa potreby hráča. Na začiatku, v prítomnosti rodinných príslušníkov premýšľa rodina Corleonovcov nad rozdelením si pôsobenia na Kube. Vyrušia ich však príslušníci armády. Ešteže je nablízku letisko – a tu sa začína vaša úloha. Ako Dominic Corleone, podobným spôsobom ako v prvej Mafii, preberáte opraty v nebezpečnej situácií a chopíte sa volantu automobilu. Musíte dostať vlastných do bezpečia. Michaelovi sa nič nestane, no Aldo Trapani zbesilý únik neprežije a jeho kreslo ostáva prázdne. Pred odletom do bezpečia vás Michael narýchlo pasuje práve do úlohy hlavného bossa New Yorku, ktoré spravoval Aldo a teraz je už len na vás, či sa vám podarí zvládnuť túto náročnú úlohu a následne si podmaniť Miami a nakoniec aj Kubu. Tri odlišné prostredia zastupujú rozdelenie obtiažnosti. V New Yorku sa naučíte správne spravovať svoju spoločnosť, základné triky, jednotlivé princípy. Ich funkčnosť si overíte v Miami, kde vašim protivníkom nebude už len jedna rodina, ale hneď niekoľko. Záverečná Kuba sľubuje vzrušenie už len preto, že vám po krku nepôjde iba polícia, ale aj miestna armáda. A navyše: konečne vypadneme z New Yorku, kde nás architektúra šedivého mesta 50.rokov minulého storočia začala v predchodcovi veľmi skoro nudiť.

Akčné vložky ostávajú totožné. Ako konkrétna postava putujete mestom, ulicami, väčšinou s partiou pešiakov za vašim chrbtom a účtujete si za ochranu. Aby ste sa k jednotlivým kšeftom dostali, musíte presvedčiť majiteľa podniku, prípadne akejkoľvek budovy, aby spolupracoval výhradne s vami. Donucovacích prostriedkov bude hneď niekoľko a na rozdiel od prvého dielu budú pomerne brutálne scény doplnené o krv – Godfather II by sa mal stať ďalším projektom určeným výhradne pre dospelé publikum, ale to si vlastne mafiánske prostredie žiada samé o sebe. Ešte nevieme, akou formou budeme vymáhať peniaze, znovu však budeme musieť zatlačiť správne. Ani nie málo, aby sme dôležitú osobu vôbec presvedčili, ale ani príliš, aby na podlahe neležalo nehybné, mŕtve telo. Každá z týchto postáv bude mať fóbiu z iných vecí, takže niekomu postačí zatlačiť na rodinnú strunu, iný prikývne na všetko v momente, kedy visí zo strechy. Možno sa bojí výšok...

Neunikneme ani streľbe, veď čo by to bolo za mafiánsku hru, všakže. Niektoré podniky už budú obsadené, takže konfrontácia názorov s druhou rodinou musí viesť jedine cez olovené pozdravy. Streľba, výbuchy, lámanie väzov. Okrem tradičného a dnes už prakticky nutného systému krytia pri streľbe si užijeme špeciálne pohyby pri boji na krátku vzdialenosť. Každý z vašich zúčastnených bude odborníkom na inú činnosť. Niekomu pôjde lepšie streľba, niekto to vie s výbušninami, iný sa vyzná v liečení, prípadne hrmotĺk naháňa strach pri presviedčaní, no svojim „inteligentným“ správaním narobí v iných situáciách skôr problémy. A jednotlivých rekrutov si vyberáte vy sami.

Pomaly sa presúvame do strategickej roviny. Jednotlivých členov rodiny si vyberáte sami a necháte ich pri oceňovaní za získané skúsenosti a zlepšené vlastnosti (tie určujete vy) postupovať po rebríčku. Ak sa stane, že niektorí z vašich príslušníkov začne byť nepotrebný alebo možno príliš ambiciózny, nie je nič jednoduchšie, ako ho nechať odstrániť, na jeho miesto posunúť niekoho iného a prijať nováčika. Svoju armádu si taktiež sami zbrojíte, určujete, ktoré miesta majú navštíviť, akú činnosť vykonávať. Jednoducho ako správny šéf, sediac v koženom kresle, s cigarou a pohárikom whisky, rozdávate príkazy. Don´s View. Podľa toho, ako je ktorý člen skupiny skúsený a ako vie vykonávať danú činnosť, sa vám podarí povedzme určité miesto získať z rúk konkurencie alebo presvedčiť nových, že vy im ochranu jednoducho zaručiť musíte a oni ju musia prijať. Nie je potrebné sa na miesto činu ani dostaviť, na strategickej mape len vydávate príkazy, prijímate požiadavky, sami si volíte skupiny podnikov, ktoré obsadíte (ak máte pod palcom všetky budovy jedného zamerania, automaticky získate špeciálny bonus, napr. obrnené vozidlá). Vždy je však lepšie vyjsť si do ulíc a trochu sa zabaviť "manuálnou prácou".

Otvorené mesto zas sľubuje preťahovačky o jednotlivé posty. Už to nebude tak ako v jednotke, kedy stačilo dané miesto obsadiť a do skonania vekov vám z neho prúdili potrebné financie. Rešpekt si budujete neustále a pri strate dôležitej sieti budov vám určite nebude každý veriť tak ako predtým. Svoje pozície musíte nielen získať, ale aj ubrániť. A verte, že každý človek niečo stojí a na kraľovanie vo veľkom impériu potrebujete poriadny balík – ten zas automaticky získate z príslušných podnikov, ktoré vám generujú zisk. Strategický pohľad vás preto núti nielen zaberať všetky vybrané miesta rad za radom, ale si voliť tie, ktoré momentálne potrebujete, ktoré sú pre vás nutné. Ak získate dôležitý, strategický bod, no nedarí sa vám ho udržať a pri ládovaní financií do bezodnej jamy začnete byť v strate a oslabení, vyprchá vplyv aj z iných rodinných podnikov (či ich dokonca stratíte), určite to nebude najlepšia stratégia. Tešíme sa, konečne to nebude len one-man hrdinská show, ale staneme sa skutočným bossom, ktorý je nútený plánovať a nielen strieľať do všetkého, čo má na mape červenú ikonu.

Všetko sú to pekné slová, ktorých funkčnosť sa ukáže až v praxi. Pri samotnom skúšaní jednotlivých činností, zisťovaní vplyvu akcií a vyvolávaní reakcií. Musí to jednoducho žiť, inak sa stráca myšlienka žijúceho mesta, ktoré môžete získať akčnou, ale aj strategickou cestou Táto voľba sa nám nesmierne pozdáva. Grafické spracovanie zatiaľ nepresvedčilo a v porovnávaní s Mafiou II vyzerá Godfather II ako chudobný príbuzný. Isteže, česká hra je vo vývoji niekoľko rokov, hrá výhradne na krásu a dojmy, pocity nielen z príbehu, ale i samotného očarenia okolím. Godfather II ide skôr praktickou cestou a obrázky môžu klamať. Ale nemusia. Rozhodne však nebude dochádzať ku kompromisom ako v prípade jednotky, kedy musela byť PC verzia kvôli slabšiemu výkonu vtedajších konzol (PS2 a Xbox) výrazne orezaná. A samozrejme: známe hlasy zaznejú aj teraz, nie všetky, to dá rozum, no mafiánsky dabing by mal byť hodnoverný ako minule, podobne i hudba. Ústredná melódia nám spôsobuje už teraz nepríjemné zimomriavky na tele.

Nech je to ako chce, Godfather II podľa nás vyzerá ako hra veľmi dobre. Nie je to síce obrovská hitovka ako Mafia II alebo GTA 4, hry, ktoré sú hypované dlhé mesiace a roky. Na to sa Godfather II vôbec nehrá a keď si uvedomíte tento fakt a zároveň to, čo vlastne titul ponúka, môžete prejaviť záujem. Ak všetko pôjde tak ako má, budeme nesmierne radi. Godfather II českej Mafii II nekonkuruje, ale ju zrejme bude dopĺňať. Tešíme sa na strategický vplyv, ktorý je obrovským lákadlom. Uvidíme, ale až o niekoľko týždňov, možno už v apríli.