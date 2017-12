Najmenšia čítačka microSD kariet

Čo by ste povedali na to, ak by bolo možné zasunúť pamäťovú kartu priamo do USB konektora? Priamo na notebookoch to zatiaľ možné nie je, existuje však miniatúrna čítačka, ktorá je predzvesťou tejto myšlienky.

26. feb 2009 o 12:20 Milan Gigel, (mg)

Prišla s ňou na trh firma Elcom a za svoj výtvor pýta 13 dolárov. Na prvý pohľad trochu nepohodlné riešenie, ale čo by človek neobetoval pre miniaturizáciu...