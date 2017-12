Zamrznutá planéta v Lost Planet 2 len na Xbox 360

26. feb 2009 o 11:30 Ján Kordoš

Všetky screenshoty (z traileru)

Hlavnou devízou ostáva rôznorodé prostredie, čo berieme ako výrazný klad. Zasnežených hier síce mnoho na trhu nie je, no biela na obrazovke sa nám v jednotke začala postupne prejedať. Boje sa stanú viac tímovými, väčšinou budete postupovať so skupinou spolubojovníkov a kooperácia bude podmienená používaním špeciálnych štítov. Pozrite si video a sami uvidíte najlepšie ako to funguje v praxi. Nám to pripomína Gears of War odeté do bielej a modrej, čo rozhodne neberte ako hanenie. Dátum vydania stanovený nebol, no dá sa predpokladať, že to v Capcome budú chcieť stihnúť do konca tohto roku, aby uviedli Lost Planet 2 na predvianočný trh.

Zdroj: Shacknews