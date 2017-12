Dark Sector napokon pre PC pod značkou Atari

26. feb 2009 o 10:30 Ján Kordoš

Podľa posledných informácií sa pomaly zviechajúce Atari snaží čo najviac zaplniť svoje portfólio vydaných hier a zbiera rôzne projekty odsúdené na zánik. Mali vyjsť, avšak v čase uťahovania opaskov (traky ešte len prídu do módy) sa bývalí vydavatelia rozhodli vynechať ich zo svojho vydavateľského plánu. Takto „odhodené“ tituly, prevažne od Activisionu Blizzard, sa stali šancou pre Atari, ktoré sa tak vlastne dostalo k takmer dokončeným hrám a bude financovať len ich finiš a samotnú distribúciu.

Medzi najlepšie úlovky patrí rozhodne Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Ghostbusters alebo Demigod. Teraz k týmto projektom pribudla PC verzia Dark Sectoru. Konverzia na platformu osobných počítačov by nemala byť odfláknutá, počíta sa s plnou podporou ovládania pomocou klávesnice a myšky. Multiplayer bude rozšírený až na 32 hráčov. Dark Sector pre PC by sa mal objaviť už čoskoro, Atari ho má v pláne vydať už 26.marca.

Otázne však je, či sa zber podobných, nie až tak lukratívnych projektov Atari oplatí. Dark Sector totiž skutočne nie je žiadny obrovský trhák a ani napriek veľkohubým prehláseniam vývojárov nešlo o veľkú pecku. Ale na to sme si u Digital Extremes (spomínaný Pariah a WarPath) už akosi zvykli.

Zdroj: Kotaku