Ako ušetriť čas strávený za počítačom

Počítače sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Namiesto toho, aby nám pomáhali v práci, začali požierať náš drahocenný čas. Že ste si to vôbec nevšimli a neuvedomili? Nuž, zdá sa, že ste v tom po samé uši.

26. feb 2009 o 8:14 Milan Gigel

Počítače sa stali našimi každodennými spoločníkmi. Namiesto toho, aby nám pomáhali v práci, začali požierať náš drahocenný čas. Že ste si to vôbec nevšimli a neuvedomili? Nuž, zdá sa, že ste v tom po samé uši.

Vykašlite sa na sociálne siete a ich otravné notifikácie o tom, kto sa kedy vŕtal v nose. Virtuálne vzťahy a priateľstvá sa tým skutočným nevyrovnajú. Zahaľte sa trochou tajomstva a neprezrádzajte všetkým to, čím môžete prekvapiť pre svoj prospech.

Zrušte si osobný účet v komunikačnom IM kliente a založte si profesný. Počas dňa vás priatelia nebudú zaťažovať hlúposťami, bez ktorých sa zaobídete. Stále majú k dispozícii váš e-mail a mobilné číslo, kde vás zastihnú. Ak to nie je nutné, neodpovedajte okamžite – budete dostávať iba také správy, ktoré sú skutočne súrne. Navyše, čím menej času strávite pri počítači, tým viac ho môžete stráviť v spoločnosti.

Vypnite si v IM kliente akustické znamenia. Nebudú vás vyrušovať, keď máte na práci čosi iné – obzvlášť doma: odbiehať od večere k počítaču je trochu silná káva.

Zriaďte si antispamový filter, nastavte si pravidlá pre odhadzovanie nepotrebných správ do koša, odhláste všetky nepotrebné mailingy a požiadajte priateľov, aby vás vynechali z každodenného rozosielania reťazových e-mailov. Ak to nejde inak, nastavte automatickú odpoveď že máte obmedzený prístup k internetu a budete reagovať iba na tie, ktoré majú v predmete slovo „dôležité“. Je otázkou minúty nastaviť pravidlo, aby sa všetky ostatné správy odhodili do koša.

Vypnite poštového klienta a stanovte si pravidlá kontrolu pošty. Cez pracovné hodiny postačí 60 minútový interval, vo voľnom čase stačí kontrolovať poštu raz denne. Prečo by ste mali byť neustále na príjme ako nejaká spojovateľka?

Zriaďte si RSS čítačku a nadefinujte si v nej servery, ktoré vám ponúkajú zaujímavé informácie. Ušetríte čas strávený na weboch, vyhnete sa rušivej reklame a vždy budete mať prehľad o tom, čo sa deje. RSS čítačku by ste mali používať rovnako, ako poštového klienta.

Nastavte si na počítač režim spánku a naučte sa ho používať tlačidlovou skratkou. To že máte na svojom stole počítač ešte neznamená, že musíte stále hľadieť na jeho obrazovku.

Ak vaša práca sedenie za PC nevyžaduje, jednoducho ho uspite. Mŕtvy počítač neotravuje. Dobrou správou je, že jeho prebudenie trvá iba niekoľko sekúnd.

Aké triky používate v každodennom živote vy?