Nepite víno, radia Francúzi

Aj malé množstvo alkoholu výrazne zvyšuje riziko vzniku rakoviny úst a pažeráka.

26. feb 2009 o 0:00 Michal Ač

Aj keď si pripíjame na zdravie, neplatí to, potvrdila správa Francúzskeho onkologického ústavu. Na snímke talianske dvojičky - vinári.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SITA/AP)

Francúzske ministerstvo zdravotníctva zverejnilo smernice, v ktorých neodporúča piť alkohol, najmä víno. Inšpirovalo sa analýzou Francúzskeho onkologického ústavu.

BRATISLAVA. Pravidelná denná konzumácia aj veľmi malého množstva alkoholu môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny úst a pažeráka o 168 percent, hovorí správa Francúzskeho onkologického ústavu (INCA).

Malým množstvom sa myslí jeden 125-mililitrový pohárik vína.

Medzi ďalšími škodlivými potravinami INCA spomína červené mäso, údeniny a soľ.

Spotreba viac ako pol kilogramu červeného mäsa denne zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva o 29 percent, presáľanie hrozí rakovinou žalúdka.

Fakt, že francúzske ministerstvo zdravotníctva neodporúča alkohol, neprekvapuje. Paradoxne však môže vyznieť, že sa na zoznam rakovinotvorných potravín dostalo aj víno.

Národný nápoj na zozname

O obľúbenom, priam národnom francúzskom nápoji aj mnohí vedci ešte donedávna písali ako o prospešnom moku - keď sa pije pravidelne v nie príliš vysokých dávkach.

Zdôrazňovali sa najmä jeho preventívne účinky, znižujúce riziko srdcových a cievnych chorôb alebo Alzheimerovej choroby.

Teraz však Dominique Maraninchi, prezident INCA, vyhlásil: „Najhoršie je, ak pijete alkohol každý deň. V tom prípade neexistuje nič také ako minimálna neškodná dávka."

Škodlivý mechanizmus vyzerá približne takto: etanol, ktorý je v každom alkoholickom nápoji, sa v organizme mení na acetaldehyd. Ten môže za známe nepríjemné následky, ktoré sa prejavujú po vypití väčšieho množstva alkoholu.

Horšie však podľa francúzskych onkológov je, že acetaldehyd poškodzuje DNA zdravých buniek. Rakovina totiž môže vzniknúť v jedinej bunke pre zlyhanie jej ochranných mechanizmov poškodením dedičnej informácie.

Škodlivosť potvrdili Briti

Francúzska správa pobúrila miestnych vinárov, ale podporujú ju štatistiky z Veľkej Británie.

Na rakovinu, ktorá vznikla dokázateľne ako následok požívania alkoholu, tam zomrie deväťtisíc ľudí ročne, čo je 6 percent všetkých onkologických úmrtí v krajine. Príčinou predčasnej smrti päťtisíc z nich je rakovina úst a pažeráka.

Britský Daily Mail cituje Jodie Moffatovú z charitatívneho Britského výskumu rakoviny: „Vieme, že pitie aj malého množstva alkoholu vo forme piva, vína či liehových nápojov zvyšuje riziko niekoľkých rôznych typov rakoviny."

Judy O'Sullivanová z Britskej nadácie výskumu srdca dodala: „Približne jedna až dve jednotky alkoholu denne môžu poskytnúť určitú ochranu proti srdcovým chorobám. Existujú však oveľa lepšie možnosti, ako strážiť zdravie svojho srdca."

INCA považuje alkohol za druhú najčastejšiu príčinu rakoviny, ktorú môžu ľudia ovplyvniť. „Vznik rakoviny ovplyvňuje veľa faktorov," píše sa v správe. „Neexistuje nijaký zázračný spôsob stravovania, ktorý ju vylúči. No dostatočná konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny, vyhýbanie sa alkoholu a tabaku a pravidelné cvičenie riziko vzniku rakoviny preukázateľne znižujú."

Tajomstvo dlhovekosti?

Správa INCA sa týka iba alkoholu, no červené víno obsahuje okrem alkoholu aj zaujímavú zložku resveratrol. Ten, naopak, vyzerá ako veľmi nádejný prostriedok na zdravší a dlhší život.

Preukázalo sa to prinajmenšom u nižších živočíchov.

Ryba Nothobranchius furzeri, ktorá je najkratšie žijúcim stavovcom a dožíva sa iba troch mesiacov, po vyšších dávkach resveratrolu zrazu začala žiť o polovicu dlhšie. Ryby boli vitálnejšie a viac si pamätali, zrejme preto, že mali viac neurónov.

Nebola by teda kompromisným riešením tabletka resveratrolu, rozpustená trebárs v nealkoholickom víne?

V takejto forme hrozno určite neškodí.

