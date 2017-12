King’s Bounty: The Legend - fantasy strategické RPG ašpirujúce na legendu

Ešte to nie je tak dávno, čo sme celí naradostení rozbaľovali krabice piateho pokračovania série Heroes of Might and Magic a triasli sme sa zvedavosťou „akéže to bude celé v 3D?“.

25. feb 2009 o 15:15 Veronika Senková

Ak ste si už stihli poobzerať screenshoty, potom sami uznáte, že grafike sa nedá uprieť svojské kúzlo. V porovnaní s Heroes V je grafika aj na slabších počítačoch „rozchoditeľná“ na pomerne vysokých detailoch, a to je veľmi veľké plus. Hra potom pri prechode krajinou nemrzne, ani neseká, všetko je krásne plynulé a človek si môže oči vyočiť. Tu narazí na čarovný hájik s jazierkom, tam na majestátnu sochu v odľahlej kobke, inde zasa na trpasličie mestečko s dokonale detailnou architektúrou. Modely jednotlivých hrdinov a príšer tiež v ničom nezaostávajú a patria k tomu najlepšiemu, čo sa dá v tomto žánri vidieť. Ak ste teda estéti a máte aspoň priemerne vybavený počítač, určite sa máte na čo tešiť. Vývojári na grafike nešetrili čas ani námahu a ich snaha o čo najvyššiu atmosférickosť zašla až tak ďaleko, že nám na určitých miestach sveta upravili aj svetelné podmienky. Nie je preto výnimkou ak sa úzkym chodníčkom zo slnkom zaliatej lúky zrazu dostanete do temného a hrozivého lesa. Hudba stíchne, svet stmavne a vy rozmýšľate – mám ísť vôbec ďalej? Jednoducho atmosféra na pohľadanie.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Nesmieme však zabudnúť na praktickosť – 3D svet so sebou niekedy prináša nepríjemnosti s ovládaním, to sa však King’s Bounty netýka. Absolútne jednoduchý princíp ovládania (ľavé myšítko – pohyb postavy vpred, pravé myšítko – otáčanie sveta, kolečko - zoomovanie) zaisťuje hre priam intuitívne zžitie sa s celým enginom. A keby vám magické zákutia sveta náhodou nestačili, môžete si zazoomovať na svojho hlavného hrdinu a kochať sa jeho krásnym... koníkom.

Grafiku teda máme vyriešenú, no ako sa to celé hrá? Nuž, na začiatku nám vývojári nedopriali veľký výber. Po odvážnom kliku na „New game“ sme postavení pred voľbu medzi troma hrateľnými „classmi“ alebo povolaniami. Môžeme si vybrať bojovníka, paladina alebo mága. Hlavný rozdiel medzi týmito povolaniami spočíva, samozrejme, v schopnostiach, ktoré postava behom svojho RPG vývoja získava. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že bojovník si vylepšuje skilly súvisiace priamo s bojom (napríklad bonus k počiatočnej fáze boja, ktorý rozhodne o tom, kto boj započne) a za každý novodosiahnutý level dostáva Runy moci. Jeho špecialitou je aj rýchlejšie získavanie tzv. vodcovstva, ktoré vám dovolí viesť do boja väčšiu armádu.

Paladin je vlastne niečo medzi bojovníkom a mágom, za nový level dostáva runy mysle a jeho špecialitou sú boje proti nemŕtvym a démonom, za ktoré získava rôzne bonusy. Mág pracuje hlavne so svojou knihou kúziel, a tieto kúzla vie pomocou Rún mágie vylepšiť natoľko, že niekedy nemusí jeho armáda ani pohnúť prstom. Voľba povolania je teda na vás, no okrem výberu rodového emblému, ktorý bude váš hrdina nosiť, a obtiažnosti hry na vás iné možnosti nečakajú. Keď už sme však pri boji, nemôžem nespomenúť výraznú odlišnosť od Heroes of Might and Magic. Zatiaľ čo boje sú v King’s Bounty klasicky ťahové, pohyb po mape sveta sa odohráva v reálnom čase, hra je teda kombináciou realtime RPG a ťahových súbojov. Aby sme si však vysvetlili úplne všetko, pozrieme sa na už spomínané runy a vodcovstvo.

Niekto by možno povedal, že hra je obyčajnou kópiou série HoMaM. My si teraz dokážeme, že to vďaka mnohým odlišnostiam nie je pravda. Samotný systém získavania armády a nových schopností je v tomto žánri celkom unikátny a dáva hre novú dimenziu. Ako zelenáč na prvej úrovni vediete mini armádku zloženú z pár neškodných potvoriek. Poviete si – chcem byť silnejší! A tak zamierite do hradu (ktorý však rozhodne nepatrí vám, ale kráľovi) so zámerom nakúpiť ďalších spolubojovníkov. S peniazmi by až taký problém nebol, hra vás nimi zásobuje pomerne štedro. No problém nastáva, keď vám potvorky odmietnu nastúpiť do armády so zdôvodnením, že ešte nie ste dostatočne dobrý vodca. Ako to? Jednoducho nemáte dosť vysoké vodcovstvo na to, aby ste viedli väčšiu armádu. Táto hodnota sa dá zvýšiť ak niekde v krajine nájdete vodcovskú vlajočku, no skutočne výrazné zvýšenie prichádza až s novým levelom. Hra si takto vlastne reguluje veľkosť vašej armády, aby sa nestalo, že bohatý paladin na druhom leveli má väčšiu armádu ako sám kráľ. Takisto vás to motivuje prešmejdiť aj ten najzastrčenejší kút sveta, pretože práve na takýchto miestach sa dajú nájsť vodcovské vlajočky. Podobne funguje princíp rún. Za každý level dostanete určitý počet z každého typu rún (teda ak ste paladin, nedostávate výhradne runy mysle, no dostávate ich najviac). Tieto runy potom investujete do schopností. Ak ste šikovní a nazbierate dostatok rún patriacich inému povolaniu – nech sa páči. Môžete si z mága urobiť aj celkom slušného stratéga a bojovníka. Všetko závisí od toho, koľko rún nájdete na mape a ako rozdelíte tie, ktoré ste dostali s novým levelom. Originálne, nie? A predstavte si aké možnosti by sa otvorili, ak by bolo povolaní viac...

Ďalšou motivačnou záležitosťou je aj pomerne netypické „vypredávanie“ príšer. Žiadny hrad vám ich na kúpu neponúkne nekonečno. Môže sa vám teda ľahko stať, že po ťažkom boji sa zastavíte v hrade na doplnenie armády a zistíte, že vlastne nemáte koho kúpiť. Príšerky sa tu nedoplňujú po dni alebo týždni ako sme to videli v HoMaM, ale ak sa raz vypredajú, sú jednoducho vypredané. Musíte sa poobzerať po inom zdroji spolubojovníkov. To hráča núti prejsť si rôznym zložením armády a spoznať slabiny či silné stránky mnohých typov príšer. Avšak pozor! Živé a nemŕtve bytosti sa zväčša nemajú v láske a ak ich máte v jednej armáde, môže to mať neblahé následky. Originalitou srší aj doteraz nevídaná pomoc v súbojoch v podobe Chest of Rage. Táto nevinná skrinka v sebe ukrýva štyri mocné duše (ice spirit, stone spirit, swamp spirit a death spirit), ktoré môžete v boji použiť po nazbieraní dostatočného hnevu (rage). Ich schopnosti rastú spolu s tým, koľko príležitostí prejaviť sa im doprajete. Ak budete dookola používať len jednu dušu, bude mocná, no ostatné slabučké. Ideálne je preto využívať ich služby rovnomerne, nikdy neviete, kedy budete potrebovať práve dušu smrti. Súboje sú totiž v hre zastúpené až príliš hojne, väčšiu časť hry strávite v bojovom režime a preto vás určite poteší fakt, že si ich v nastavení môžete zrýchliť (tempo pohybov jednotlivých postáv) alebo celkom zautomatizovať (počítač bojuje za vás). Túto možnosť však neodporúčam, môj osobný experiment „hrám sama vs. hrá za mňa počítač“ dopadol výrazne v prospech vlastného hrania, pretože počítač ten istý súboj potupne prehral.

Aby sme sa však stále netočili okolo toho istého, zhodnotíme teraz zvukovú stránku hry. O hudbe sa dá povedať len jedno – je výrazná a budete si ju pamätať veľmi dlho. Hudbu k hre zložil talentovaný Mikhail Kostylev, ktorý však evidentne kládol väčší dôraz na hudbu počas bojov, nie na tú „prieskumnícku“. Po každom vypnutí hry vám teda bude v ušiach dookola znieť burácajúce tramtadadam-tadadam-dam a len tak ľahko sa týchto melódií nezbavíte. Je však ťažké povedať, či je to dobre alebo zle, nakoniec závisí len od vás, či vás táto hudba osloví, alebo jej za chvíľu budete mať plné zuby. Variácií totiž mnoho nie je.

Zvuky sveta sú na dobrej úrovni, no nahovorenie postáv (ak už na nejaké natrafíte) je výrazne lepšie. Súvisí to skôr so samotnými dialógmi, ktoré sú vymyslené priam geniálne. Nestane sa vám, že by ste dostali nudné zadanie „choď a dones mi päť vlčích chvostov“. Každý dialóg v hre vyžaruje originalitu a snahu zaujať vtipom – a ten si veru užijete. King’s Bounty totiž nie je zďaleka taká vážna hra ako sa na prvý pohľad javí. Všetko je to len o tom, či sa vám bude chcieť texty čítať, alebo ich odklikáte a prečítate si už len zhrnutie v quest logu. Výhodou pre neznalých angličtiny je lokalizácia do českého jazyka.

A čo ešte? Poklady a manželka! Aj King’s Bounty má svoje vychytávky, ktoré z nej síce nerobia výrazne lepšiu hru, no zahrejú srdce každého správneho hráča. Nech už si totiž vyberiete akékoľvek povolanie, kráľ vás v príbehu hry aj tak urobí hľadačom pokladov. V praxi to znamená asi toľko, že máte schopnosť „vycítiť“ miesto, na ktorom je ukrytý nejaký poklad. Znásobuje to teda nutnosť prejsť naozaj dôsledne celú mapu, veď nájdený poklad ostáva vám a vy si za ťažko nahonobený majetok môžete zväčšiť armádu či dokúpiť magický artefakt. S artefaktmi pomôže aj pani manželka, ktorú si môžete vybrať z pestrej ponuky uchádzačiek. Na výber je napríklad nepobozkaná žabka, elfia princezná či krásna pirátka. Každá slečna má však iné potreby a každá vás obdaruje inými deťmi (tieto môžete mať až štyri a každé vám pridá iný bonus). Ak sa vám žienka zunuje, môžete sa s ňou rozviesť, no prídete tak o časť majetku a o všetky deti (aj s ich bonusmi, pravdaže). Nič vám však nebráni skúsiť okúzliť inú spanilú devu a prejsť takto úctyhodným počtom manželstiev. Nuž, proti gustu žiadny dišputát, nakoniec určite sa nájdu hráči, ktorí budú chcieť skúsiť tú aj onú...

A ako sa blížime k finále, míňajú sa nám dobré správy. Zatiaľ bol celý tento text jeden veľký chválospev, no je načase pozrieť sa aj na negatíva. Prvou nepríjemnou vecou s ktorou sa stretnete, je nedostatočne detailná mapka. Neraz sa mi stalo, že som po dlhšom čase nadviazala na starší save a nepamätala som si čo kde je. Ak očakávate, že vám v tomto trápení mapa pomôže, budete sklamaní. Súvisí to vlastne aj so slabým quest journalom, ktorý vôbec nepamätá na nás zábudlivcov a často poskytuje len veľmi kusé informácie o tom od koho daný quest máte, kam sa vlastne máte dostaviť a od koho si vypýtať odmenu. Niekedy je to také zlé, že prechádzate lokáciu za lokáciou a snažíte sa spomenúť si kdeže je tá ježibabina chalúpka. No a keďže svet je pomerne rozsiahly a chalúpok je mnoho, počítam tento nedostatok za veľké negatívum, ktoré vie pekne otráviť život nielen zábudlivcom, ale aj hocikomu, kto práve nemá náladu na pamätanie si každého detailu. Mnohých však ešte viac zamrzí fakt, že akonáhle prejdete hlavnú dejovú líniu, skončili ste. V King’s Bounty neexistuje nič ako custom play, žiadne náhodne generované mapky, kde by ste si mohli merať sily so súpermi. Po dokončení kampane jednoducho padla. Hra dokonca neobsahuje ani len multiplayer, čo pri takomto podarenom titule mimoriadne bolí. Malou náplasťou na boliestku môže byť dĺžka samotnej kampane, mne trvalo prejdenie hry (s väčšou časťou side questov) takmer tri týždne polointenzívneho hrania. No potom príde uvedomenie, že ak sa vám to nechce hrať odznova s iným povolaním, zábava sa skončila. Situáciu trochu zachraňuje modderská komunita (zatiaľ dostupné mody nájdete na tejto stránke) a tiež fakt, že už nejaký čas je vo vývoji datadisk s názvom King's Bounty: Armored Princess. Na ten si však ešte nejaký ten piatok počkáme, no určite vyjde ešte v tomto roku.

Čo teda povedať na záver? Ak ste fanúšikmi série Heroes of Might and Magic, je pre vás King’s Bounty: The Legend bez debaty povinnosťou. Ak nie, stiahnite si demo a otestujte svoje reakcie na atmosférický fantasy svet v nádhernom 3D kabátiku. Možno nakoniec zistíte, že žabky sa majú bozkávať a poklady hľadať. No a King’s Bounty, to je predsa poklad na pohľadanie.