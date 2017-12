Deutsche Telekom plánuje spojenie dvoch divízii

FRANKFURT 25. februára (SITA, Reuters) - Telekomunikačný operátor Deutsche Telekom plánuje na nemeckom trhu spojiť svoje divízie pre oblasť mobilných a pevných sietí pre maloobchodných zákazníkov.

25. feb 2009 o 14:43 SITA

V stredu o tom informovali zdroje zvnútra spoločnosti. Zatiaľ nie je jasné, kedy Deutsche Telekom zverejní svoje plány. Očakáva sa však, že sa tak stane už v piatok, kedy spoločnosť plánuje oznámiť kvartálne výsledky. Otázkou naďalej zostáva, kto bude stáť na čele nemeckej divízie pre predaj a služby, ktorá vznikla v roku 2006 a pod jednou strechou spája predaj a distribúciu pevných liniek a mobilných telefónov.

Plánované zmeny by zo sebou nemali priniesť hromadné prepúšťanie, o prácu však pravdepodobne prídu niekoľkí manažéri, uviedol zdroj zo spoločnosti. Cieľom Deutsche Telekom je posilniť svoje technológie, zmodernizovať portfólio a podporiť predaj balíčkov služieb, v ktorých firma ponúka internet, internetovú televíziu a bezdrôtový telefón. Nemecká spoločnosť sa odmietla k tvrdeniam vyjadriť. Skupina Deutsche Telekom na Slovensku pôsobí prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. a Telecom Sec, s.r.o.