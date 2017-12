Steam rastie, pridáva sa Square Enix - nepríjemný monopol?

25. feb 2009 o 12:00 Ján Kordoš

Zrejme neexistuje spoločnosť, ktorá by nemala svoje hry na Steame, čo je nádherný dôkaz toho, že digitálna distribúcia má svoje klady. V prípade výrazných zliav a akčných cien dokonca aj pre Európanov, ktorí sa však stále hnevajú na neférový kurz 1$ = 1€. Pre Európana je potom lepšie kúpiť si krabicovú verziu hry o pár Euro drahšiu – v USA je cenový rozdiel omnoho vyšší.

Square Enix pre Steam pripraví chystané JRPG The Last Remnant (9. apríl), už teraz sa počíta so strategickým Supreme Commander 2 a keďže chce Square Enix expandovať smerom na západ, ďalšie projekty istotne prídu.

Steam sa tak stáva bežnou súčasťou hráča, avšak neplynú z toho len výhody. Nedávno zarezonovala herným svetom správa, podľa ktorej aktivácia hier (Dawn of War 2, FEAR 2, Saint´s Row 2...) prostredníctvom Steamu automaticky zamedzuje ďalší, bazárový predaj, z ktorého stoja vlasy dupkom viacerým vydavateľom. Veľkým hráčom na tomto poli je americký GameStop, ktorý profituje z bazárového predaju. Ten sa bráni tým, že za hry, ktoré predajú do bazáru, si kupujú nové tituly. A na druhú stranu pri nižších cenách viacerí kupujúci skúsia aj hru, ktorú by inak nechceli.

Nič to však nemení na tom, že použitie Steamu (krabicovú verziu si musíte zaregistrovať na Steame = stiahnuť klienta, registrácia, nutnosť online pripojenia; a neskôr, ak hru predáte, je registračný kľúč viazaný len na číslo vášho konta na Steame, takže si ju nik iný nezahrá) na registráciu je podraz pre viacerých hráčov. Steam začína mať monopolné postavenie na hernom trhu, čo so sebou prináša aj nepríjemné riziká. Čo si o tejto službe myslíte vy?

