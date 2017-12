Neoficiálne: Handheld PSP od Sony s vysúvacím displejom

25. feb 2009 o 8:30 Ján Kordoš

Možno si pamätáte na správu od IGN, ktoré prinieslo svoje zaručené informácie o PSP2 a nik tomu neveril a Sony následne toto odhalenie vyvrátilo. Nový handheld mal totiž disponovať dotykovým displejom, harddiskom a GPS. Proste technické vybavenie na úrovni. Možno skutočné, druhé PSP bude týmito atribútmi disponovať, vývoj novej verzie handheldu je behom na dlhé trate a ktovie, čo o niekoľko rokov zo Sony vypadne.

Podľa ďalších zaručených správ VG 247 od hodnoverného zdroja sa nebude najnovšia verzia PSP-4000 od tej poslednej príliš technologicky meniť a zmeny budú skôr kozmetické a dizajnové. A tou by napríklad mal byť vysúvací displej – ako to poznáme z mobilných telefónov. O dotykovom displeji a ani samotnom rozložení tlačidiel nepadlo ani slovo. Vnútro konzoly by však malo ostať totožné, Sony by malo pozmeniť vo väčšej miere iba vizuál. Nechajme sa prekvapiť – možno sa bude PSP-4000 podobať nedávnemu podvrhu (viď. obrázok).

Zdroj: Kotaku, VG247