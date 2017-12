Piráti, na ktorých zákon nemá

Vo Švédsku sa začal súdny spor s jedným z najväčších serverov slúžiacich na ilegálne sťahovanie hudby a filmov z webu.

BRATISLAVA. Filmové a hudobné spoločnosti skúšajú servery distribuujúce ilegálne nahrávky odstaviť už odnepamäti. Súdnymi procesmi, hackerskými útokmi alebo cestou legislatívy, ktorá má zakázať slobodný prístup k niektorým webovým stránkam.

Na žiadny zo serverov to neskúšali toľkými spôsobmi ako na ThePirateBay.org – najväčšiu baštu ilegálneho obsahu, cez ktorú sa ku chráneným multimédiám mesačne dostane desiatka miliónov používateľov. V roku 2006 ju skúsili zastaviť súdnou cestou, už o niekoľko hodín sa však služba opäť objavila na internete a vďaka publicite si zdvojnásobila návštevnosť. Druhý pokus spočívajúci v najatí hackera, ktorý stránku odstaví hrubou silou, tiež nedopadol dobre. Usvedčujúce maily prenikli na verejnosť a firmám zatiahnutým do kauzy po jej prevalení načas výrazne poklesli akcie.

Teraz to firmy ako Warner Bros., Columbia Pictures, 20th Century Fox Films či Sony BMG skúšajú spoločne v súdnom procese, ktorý viaceré zahraničné médiá označili ako najväčší v histórii internetu. Žiadajú dvanásť miliónov dolárov a dva roky väzenia pre zakladateľov servera.

Na rozdiel od viacerých v minulosti súdených pirátskych serverov, The Pirate Bay by sa však aj tentoraz mohol z obvinení dostať.

Ako je to možné? Stránka ThePirateBay.com totiž v skutočnosti žiadne kradnuté filmy alebo hudbu neobsahuje. Používateľom iba umožňuje podobný obsah zdieľať medzi sebou pomocou tzv. torrentovských súborov. Tie nakoniec síce ilegálny obsah používateľom stiahnuť umožnia, no nie z centrálneho servera, ale jednému od druhého.

Už druhý deň pojednávania si stránka, ktorá má pirátstvo už v názve, vydobyla oslobodenie od obvinenia, podľa ktorého distribuuje obsah chránený autorským právom. Teraz čelí už iba obvineniu, že na podobné aktivity používateľov navádza. Pre filmové spoločnosti je to veľká prehra, suma, ktorú chceli vysúdiť, sa totiž ihneď scvrkla na polovicu.

Súdne procesy môžete viesť proti jednotlivcom, na našom serveri sú ľahko identifikovateľní. Jeden má napríklad v našom systéme meno King Kong a môžete ho lokalizovať v kambodžskom pralese, povedali na súde právnici Pirate Bay. „Nemôžeme byť zodpovední za to, čo všetko ľudia zdieľajú pomocou našej služby.“

Svoje sebavedomie si Pirate Bay zachováva aj teraz, keď jeho tvorcom hrozia dva roky väzenia a niekoľkomiliónová pokuta. Na Twitteri a aj počas pojednávania si uťahujú z nekompetentnosti žalobcov a pre verejnosť organizujú špeciálne párty. Nadšení fanúšikovia ich každé ráno pred súdom vítajú vlajkami s lebkou a prekríženými kosťami.

Pirate Bay sa kontroverzným prístupom k autorskoprávnym zákonom preslávil aj v minulosti.

Na svojej stránke totiž zverejňuje všetky žiadosti filmových spoločností o stiah〜nutie filmu alebo seriálu z obehu aj spolu so svojimi pikantnými odpoveďami. Keď napríklad DreamWorks žiadal v roku 2004 o stiahnutie filmu Shrek, tvorcovia servera mu v odpovedi vysvetlili, kde presne sa nachádza Švédsko a že určite nepatrí pod Spojené štáty.

„Ak sa nás pokúsite ešte raz kontaktovať, zažalujeme vás za harašment. Podľa nášho názoru a názoru našich právnikov ste idioti. Dajte sa vypchať, s úctou ako zvyčajne...,“ zakončil Pirate Bay svoju odpoveď.

Súd s pirátmi sa začal minulý pondelok a potrvá ešte dva týždne.

Výhra nad zákonom

Každý vie, ako drvivá väčšina ľudí využíva torrenty, no je skoro nemožné proti nim akokoľvek zasiahnuť. Samotný súbor s príponou „.torrent“ totiž obsahuje iba informácie o tom, z akých čiastočiek sa bude skladať výsledný súbor a od ktorých používateľov sa dajú zohnať. Za to server, ktorý to zverejní, nikto trestať nemôže. A ani každý z kúskov, ktoré budete sťahovať od ostatných používateľov, nie je sám osebe porušením práv, lebo bez tých ostatných nedáva zmysel. Krádežou sa stane až vtedy, keď sa všetky spoja vo vašom počítači. Ako však niekto účinne potrestá milióny ľudí na celom svete? A ako ich vôbec vypátra? Aj keby polícia dokázala zasiahnuť proti tvorcovi torrentu, jeho šírenie už nikdy nezastaví.