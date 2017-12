India plánuje vyslať do vesmíru vlastnú kozmickú loď s astronautmi

24. feb 2009 o 16:02 TASR

NAÍ DILLÍ. India vynaloží viac ako 2,5 miliardy dolárov (1,96 miliardy eur) na zabezpečenie letu prvej indickej kozmickej lode s astronautom do vesmíru. Chce sa tak stať členom do elitného klubu, do ktorého patria Spojené štáty, Čína a Rusko, informovala dnes televízna stanica BBC. Indická plánovacia komisia prostriedky vyčlenila na spustenie príprav. Hovorca Indickej organizácie pre výskum vesmíru (ISRO) správu uvítal. Ak vláda podľa očakávania plán schváli, prví indická kozmická loď s dvoma astronautmi na palube by mohla odštartovať v priebehu niekoľkých rokov. Vyslať svojich astronautov do vesmíru na vlastných kozmických lodiach môžu v súčasnosti iba USA, Rusko a Čína. Indický sen je nákladný a plánovacia komisia, ktorej predsedá indický premiér, sa dohodla na tom, že do jeho uskutočnenia investuje miliardy dolárov. "Plánovaný dátum spustenia vesmírnej misie je okolo roku 2015, kedy chceme vyslať dvoch astronautov na nízku obežnú dráhu Zeme približne na týždeň," uviedol hovorca ISRO S. Satiš. "Zároveň musíme vybudovať zariadenie pre výcvik astronautov a kozmickú kabínu - to sú niektoré z hlavných technologických výziev," dodal.