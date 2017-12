Nádherná animovaná sekvencia z Dante´s Inferno

24. feb 2009 o 13:00 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/8108/

Teraz vás necháme pozrieť si nový trailer. Síce len animovaná sekvencia bez záberov zo samotného hrania, no je nádherná a podmanivá. Peklo na nás čaká. Dante´s Inferno sa pokúsi konkurovať jednej z najznámejších značiek Sony, tretiemu God of War, proti ktorému – pri všetkej úcte – nebude mať šancu, a preto môže Danteho tŕnistá cesta jeho hriechmi len prekvapiť. A my jej veríme.

Zdroj: PR