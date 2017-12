Magyar Telekom dosiahol za 4. kvartál čistý zisk 12,6 mld.HUF

Najväčšia maďarská telekomunikačná spoločnosť Magyar Telekom v utorok informovala, že za štvrtý štvrťrok vykázala čistý zisk v objeme 12,6 mld. forintov (HUF), čo je viac ako sa očakávalo, ale uviedla, že ziskovosť v tomto roku sa zníži vzhľadom na hospod

24. feb 2009 o 11:39 SITA

BUDAPEŠŤ 24. februára (SITA, Reuters) - ársky pokles. Spoločnosť uviedla, že vplyv ekonomického poklesu na jej hlavných trhoch je ťažké odhadnúť, ale predpokladá, že príjmy a ziskovosť sa pravdepodobne znížia vzhľadom na náročné podnikateľské prostredie. Šéf spoločnosti Christopher Mattheisen povedal, že firma v tomto roku predpokladá medziročný pokles príjmov o 1 % a pokles prevádzkového zisku EBITDA o 1 až 2 %. Príjmy za štvrtý štvrťrok spoločnosti klesli o 1,6 %.

Najväčším akcionárom firmy Magyar Telekom je nemecká skupina Deutsche Telekom, ktorá vlastní 59,2 % akcií maďarského operátora. Deutsche Telekom pôsobí aj na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní 51-percentný podiel v Slovak Telekome.

(1 EUR = 297,05 HUF)