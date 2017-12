Conan to má nahnuté

24. feb 2009 o 12:30 Ján Kordoš

Keď sa objavila informácia o stave Age of Conan od Funcomu, musia sa v EA Mythic ešte radovať. Počet hráčov krvavého MMORPG zo známeho sveta, určeného výhradne pre dospelých (obnažené devy, striekajúca krv, celková náročnosť, nielen klikanie na ikony) sa prepadá a Funcomu robí nepríjemnú stratu. Síce jeho tržby stúpli, celkovo však prerobili a podľa posledných informácií je aktívnych niečo pod 100 tisíc hráčov. A to je už sakra málo.

Funcom investoval do vývoja bezmála 30 miliónov dolárov, vrátila sa mu však necelá tretina, čo nie je najlepšia vizitka pre hru. Riešením sa ukazuje byť zlučovanie serverov a lokalizácia do viacerých jazykov. Možno sa teda dočkáme aj českej verzie Age of Conan. Len aby nebolo neskoro a hra dovtedy prežila. Najlepšie to s ňou nevyzerá, čo potvrdil aj Gaute Godager, bývalý šéf vývoja hry, ktorý radšej z Funcomu odišiel.

Zdroj: Shacknews