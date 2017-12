To najlepšie zo Svetového kongresu mobilných technológií MWC 2009 v Barcelone

Španielska Barcelona sa na štyri februárové dni stala centrom svetového mobilného diania. Na najväčšej svetovej výstave mobilných zariadení mohli návštevníci vidieť to najlepšie, s čím chcú výrobcovia telefónov tento rok zaútočiť na naše peňaženky.

24. feb 2009 o 0:55 Marcel Pastír

GSMA Mobile World Congress udáva každoročne trendy v mobilnom svete a láka desaťtisíce fanúšikov i profesionálnych novinárov z celého sveta. V minulosti niesol názov 3GSM World Congress.

Svetoví výrobcovia mobilov, operátori, vývojári... Každý prichádza so snahou prezentovať sa v čo najlepšom svetle. Prinášame vám prehľad najzaujímavejších noviniek, o ktorých budeme v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti určite ešte počuť.

Nokia - myslí na fotografov a inovuje svoj bestseller

Nokia predstavila svetu nový model N86 8MP nabitý funkciami. Vlajková loď Nokie ponúkne 8 Mpx fotoaparát, ktorý si trúfa postaviť sa bežným digitálom. Telefón, ktorý sa dá vysúvať do oboch strán, podobne ako známa Nokia N95, bude dostupný v čiernom alebo štýlovom bielom prevedení. V rámci funkčnej výbavy nepripúšťa žiadne kompromisy – 8 GB internej pamäte, slot pre microSDHC pamäťovú kartu, Wi-Fi, GPS, HSDPA, 3.5 mm audio jack alebo TV výstup, to všetko spája do jedného kompaktného celku.

Ďalšou lákavou novinkou je Nokia E75. Elegantný smartphone s operačným systémom Symbian bol vytvorený s cieľom zjednodušiť a urýchliť svojmu majiteľovi textovú komunikáciu. Vďaka rozmernej výsuvnej QWERTY klávesnici napíšete aj dlhší e-mail bez menších problémov.

Pozornosť pútal tiež nástupca Nokie 6300. Nový model Nokia 6700 classic ponúkne v tenkom kovovom tele známe užívateľské prostredie S40, 5 Mpx fotoaparát alebo zabudované GPS v kombinácii s vylepšenou aplikáciou Nokia Mapy. Novinka si dáva za cieľ pokoriť rekordy predajnosti, tak ako to urobil jej predchodca. Uvidíme, či sa jej to podarí.

Samsung - ohuruje HD videom a žiarivými dotykovými displejmi

Samsung vsadil na kvalitné dotykové displeje, prepracovaný dizajn a špičkové foto & video.

Najväčším hitom od Samsungu sa stal pripravovaný model Omnia HD (i8910) s obrovským dotykovým AMOLED displejom a schopnosťou natáčať video v úctyhodnom HD rozlíšení pri 24 fps. Funkciami je Omnia HD doslova preplnená. Rýchly prístup na internet umožní Wi-Fi alebo HSDPA. Nechýba jej GPS, 8 Mpx fotoaparát, Bluetooth s A2DP profilom, TV výstup ani 3.5 mm audio jack. Dostupná bude vo verzii s 8 alebo 16 GB internou pamäťou. Ak by vám to náhodou nestačilo, môžete ju rozšíriť o ďalších až 16 GB s pomocou slotu pre MicroSD pamäťové karty.

Pre hudobných nadšencov Samsung pripravil dvojicu noviniek s audio čipom od spoločnosti Bang&Olufsen. Samsung BeatDJ a Samsung BeatDISK ponúknu okrem špičkového zvuku aj paletu aplikácií pre editáciu a mixovanie hudby a tiež 3 Mpx fotoaparát s autofokusom.

Zbystriť pozornosť sa určite oplatí aj pri novom Samsungu UltraTOUCH. Predstavený slider s dotykovým displejom, akcelerometrom a zabudovaným GPS v sebe ukrýva 8 Mpx fotoaparát s automatickým zaostrovaním a bleskom. Podporuje rýchle dáta cez HSDPA do 7,2 Mb/s a vďaka telu z brúseného kovu pôsobí štýlovo a elegantne.

LG - vsadilo na efektné dotykové ovládanie a kvalitný mix funkcií

Spoločnosť LG ako platinový sponzor tohtoročného kongresu dal jasne najavo, že si tretiu priečku medzi svetovými výrobcami naozaj zaslúži a bojuje ďalej.

Hitom tohtoročnej LG sezóny je model Arena. Dotykový telefón s 3-palcovým displejom zabojuje o priazeň zákazníkov silnými zbraňami - novým zaujímavo riešeným 3D prostredím v štýle otáčajúcej sa kocky. Výbavou zdá sa trafili v LG do čierneho – 8 GB vstavanej pamäte, slot pre pamäťovú kartu MicroSD, 5 Mpx fotoaparát s kvalitným videom, vstavané GPS, prehliadač Office a PDF dokumentov, 3.5 mm audio jack... To všetko nájdete v štýlovom telefóne o hmotnosti 105 gramov. Predpoklady na bestseller určite má.

Udpdatu sa dočkal najlepšie vybavený model od LG – KC910 Renoir. Zadná strana telefónu prešla dizajnovými zmenami a nová je aj čierna farba krytu. Novinku spoznáte aj podľa pridaného „i“ ku kódovému označeniu KC910(i). Hlavnou devízou modelu Renoir je 8 Mpx fotoaparát so xenónovým bleskom. Ani prostredie fotoaparátu sa nevyhlo zmenám. Nie veľkým, no potešujúcim.

Prehliadnuť sa nedal ani predstavený model LG Crystal (GD900). Ide o telefón s priehľadnou klávesnicou, ktorá vyzerá ako vyrobená zo skla s modrastým podsvietením. Zatiaľ je však len v začiatočnej fáze vývoja, a tak si na odhalenie jeho funkčnej výbavy budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Sony Ericsson – prvý 12 Mpx fotomobil a špičkový prídavok do Walkman série

Najväčší rozruch u Sony Ericssonu spôsobil neočakávane odhalený 12,1-megapixelový telefón s kódovým názvom “IDOU“. Poriadny širokouhlý dotykový displej s uhlopriečkou 3,5 palca ponúkne rozlíšenie 360 x 640 bodov. Fungovať bude na úplne novej verzii operačného systému Symbian. Vo výbave mu nebude chýbať podpora 3G sietí, GPS alebo Wi-Fi.

O niečo menším prekvapením bolo predstavenie modelu W995, pôvodne známeho ako “Hikaru“. Ide o prvý telefón Walkman hudobnej série so zabudovaným 8 Mpx fotoaparátom. Na palube bude niesť GPS, Wi-Fi a HSDPA. Poteší 3.5 mm audio jack priamo v mobile, ale aj špecialita – vyklápací stojan telefónu na zadnej strane.

HTC – nový telefón s Androidom, Touch Diamond 2 a Touch PRO 2

HTC predstavilo na kongrese svoje druhé zariadenie s operačným systémom Google Android, model HTC Magic pre Vodafone. Oproti svojmu predchodcovi (HTC Dream) prišiel Magic o vysúvaciu QWERTY klávesnicu, vďaka čomu je ľahší a štíhlejší. Srdcom tohto internetovo zameraného čarodejníka bude 528 Mhz procesor so 192 MB RAM pamäťou. ROM pamäť novinka zdvojnásobí na 512 MB. Vo výbave nájdete 3,2-palcový dotykový displej podobný iPhonu, 3 Mpx fotoaparát s autofokusom, GPS, Wi-Fi a všetky populárne Google aplikácie.

HTC je v prvom rade známe ako najväčší producent zariadení so systémom Windows Mobile. Pozitíve ohlasy prinieslo odhalenie noviniek HTC Touch Diamond 2 a HTC Touch PRO 2.



Prvá verzia Diamondu sa stala najpredávanejším zariadením v histórii firmy. Diamond 2 príde s novým, ešte detailnejším displejom s väčšou uhlopriečkou a hlavne novou batériou, ktorá sľubuje 2-krát vyššiu výdrž. Vylepšenia sa dočkal aj fotoaparát, po novom dokáže fotiť v 5 Mpx rozlíšení.

HTC Touch PRO 2 dostane do vienka taktiež nový väčší displej s rozlíšením 480 x 800 pixelov. Obe novinky budú mať pod displejom špeciálnu dotykovú plochu pre zoom v aplikáciách. Fungovať budú na novom operačnom systéme Windows Mobile 6.5.

Najlepší mobil roku 2009

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Každoročne udeľuje GSMA, ako organizátor podujatia, cenu pre najlepší mobilný telefón roka. Prvenstvo za rok 2009 si prekvapivo odniesol telefón z ponuky britského operátora 3, model INQ1.

Víťazom sa stal najmä vďaka silnej podpore sociálnych sietí ako je Facebook a programov typu Skype alebo Windows Live Messenger. Nechal tak za sebou LG KS360, T-Mobile G1, BlackBerry Storm 9500 aj Nokiu E71.