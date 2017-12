Sony expanduje do Latinskej Ameriky

23. feb 2009 o 16:00 Ján Kordoš

Ale nebudeme pichať do osieho hniezda a spomínať na pamätné prehlásenia, že rok 2008 bude rokom PS3, kedy konzola od Sony Microsoft zrovná so zemou. Teraz je to vraj rok 2009. Pomôcť k tomu by mohlo rozšírenie oficiálnej podpory pre Playstation 2 a 3 a handheldu PSP. Sony sa totiž rozhodlo expandovať na juhoamerický trh a lokalizácia služby Playstation Network.

Latinská Amerika je pomerne neprebádané herné územie, predsa len nemávame informácie o predajných trhákoch z Argentíny, Chile či Brazílii. Hodinu zemepisu (alebo geografie, nech si každý vyberie) však nemáme, pekne si štáty Latinskej Ameriky nájdite a skúste si ich dať do súvisu s niečím iným, než návštevou nášho pána premiéra. Sony verí, že pomerne vysoká miera pirátstva sa oficiálnou podporou zníži a hlavne si pomôžu v celkovej predajnosti. Možno sa im to podarí, ale veľmi tomu neveríme. Oficiálny štart predaja PS2, PS3 a PSP sa teda dočká aj ďalší kút Zeme.

Zdroj: Eurogamer